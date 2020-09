Noch immer warten Spieler auf Infos seitens Sony, wann die PS5 erscheinen wird oder zumindest die Vorbestellungen für die Next-Gen-Konsole starten. Wenn ihr über einen Wohnsitz in den USA verfügt, dann könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite von Sony bereits registrieren, um mit etwas Glück einer der ersten zu sein, der die PlayStation 5 vorbestellen kann. In Deutschland ist dieses Verfahren bislang nicht möglich.

PS5: Sony erweitert offizielle Webseite um PlayStation 5-Spiele

Starten PS5-Vorbestellungen in Kürze?

Nun gibt es einen weiteren Hinweis darauf, dass die Vorbestellungen weltweit in Kürze starten werden. So hat der britische Einzelhändler SimplyGames kürzlich E-Mail an Kunden verschickt. Darin schreibt der Händler, dass man erwarte, dass Vorbestellungen für die Konsole „jeden Tag“ online gehen können.

Weiterhin wird in der E-Mail gewarnt, dass die PS5 aufgrund des geringen Lagerbestands möglicherweise nicht über den allgemeinen Verkauf erhältlich ist. Der beste Weg, um die Chance auf eine PlayStation 5 zu erhöhen, bestehe darauf, sich für die Vorbestellungen zu registrieren.

Steht ein Sony-Event bevor?

Als sich Sony das letzte Mal zu diesem Thema zu Wort gemeldet hat, hieß es jedoch, dass die Vorbestellungen für die PS5 nicht aus heiterem Himmel live gehen und dass man rechtzeitig informiert werde.

Sollten die Vorbestellungen also tatsächlich in Kürze online gehen, dürfte entrechend auch eine Ankündigung nicht mehr weit entfernt sein. Jüngsten Berichten zufolge ist für Mitte September ein weiteres PS5-Event geplant. Möglicherweise wird Sony in diesem Rahmen mehr über den Release-Termin, den Preis und die Vorbestellungen der Konsole bekannt geben.