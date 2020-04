So oder so soll die Massenproduktion der PS5 im Juni 2020 beginnen, wie es der Zeitplan vorgesehen hätte. Deshalb könnte es sein, dass wir schon bald das finale Design der PS5 zu Gesicht bekommen. Erst kürzlich wurde der neue Controller der PS5 vorgestellt, der sogenannte DualSense . Und das wohl auch nur, weil erste Entwickler diesen bereits zur Verfügung gestellt bekommen haben. So wollten sie Leaks vorbeugen. Wenn die Konsole in Produktion geht, ist davon auszugehen, dass sie gegen Leaks nicht mehr ankommen. Deshalb sehen wir womöglich spätestens im Juni 2020 das Design der Konsole.

Laut Sony sollen bis März 2021 (Ende des Fiskaljahrs) rund fünf bis sechs Millionen Einheiten in den ersten beiden Quartalen der Konsolen-Generation verkauft und ausgeliefert werden. Zum Vergleich: In derselben Zeitspanne wurden 7,5 Millionen PS4-Einheiten verkauft. Das ist eine erhebliche Differenz.

Aktuell sieht es nicht so aus, als müsste Sony den Launch der Next-Gen-PlayStation verschieben. So soll die Konsole im Winter 2020 erscheinen. Doch laut einem Report von Bloomberg gibt es noch weniger Exemplare als beim Launch der PS4 im Jahr 2013.

BELIEBTE NEWS

Nintendo Switch erhält mit großem Update 10.0.0 neue Features

Final Fantasy 7 Remake: So holt ihr euch die stärksten Waffen

Final Fantasy 7 Remake: Mit diesen 10 Tipps meistert ihr den Hard Mode

Final Fantasy 7 Remake: Was bietet New Game Plus und wie hoch ist das Level Cap?

Wird The Last of Us 2 ein Launch-Titel für die PS5?

PS4: Stay At Home-Initiative bringt 2 Gratis-Games

Final Fantasy 7 Remake: So werdet ihr zum Kistenkrieg-Meister und schafft 30.000 Punkte

Final Fantasy 7 Remake: Fundorte aller Materia im Spiel

gamescom 2020 quasi abgesagt: Großveranstaltungen bis Ende August verboten

CS:GO: „An issue with your computer is blocking the VAC system. You cannot play on secure servers.“ – Lösung

TRENDS

Cyberpunk 2077 Rollenspiel

The Last of Us 2 Action-Adventure

Resident Evil 3 Survival-Horror

Final Fantasy 7 Remake Action-RPG

Pokémon Schwert und Schild Rollenspiel

Zelda: Breath of the Wild 2 Rollenspiel

GTA 6 Open-World-Action