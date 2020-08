Ende 2020 veröffentlicht Sony die PlayStation 5 und läutet damit eine ganz neue Konsolen-Generation ein. Das kommende Konsolenflaggschiff des japanischen Publishers ist mit einer schnellen SSD ausgestattet, was die Ladezeiten minimieren soll. Zudem sind eine aktuelle AMD-CPU der Ryzen-Serie, Abwärtskompatibilität, 8K-Auflösung und Raytracing angekündigt.

Doch welche Games erwarten uns? Wir zeigen euch in unserer Liste alle Spiele samt Trailer die bereits offiziell für die PS5 angekündigt sind.

Assassin’s Creed Valhalla

Wie Ubisoft bestätigte, wird mit dem Release der Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X auch der 12. Teil der Assassinen-Saga erscheinen: Assassin’s Creed Valhalla. Diesmal verschlägt es die Spieler in die Rolle von Assassine Eivor, der sich als Wikinger durch das 9. Jahrhundert n. Chr. schlägt.

Astro’s Playroom

Der süße 3D-Plattformer erscheint wohl zeitgleich mit der Next-Gen-Konsole im Winter 2020.

Bugsnax

Ein weiterer Plattform-Titel wird „Bugsnax“ sein, der von dem verantwortlichen Indie-Studio Young Horses gleichzeitig als Abenteuerspiel bezeichnet wird.

Chivalry 2

Das Hack and slash-Abenteuer soll ebenfalls für die Sony-Konsole erscheinen. Hierfür wurde vor allem die Cross Play-Möglichkeit hervorgehoben, die auch PS4-Spieler einbeziehen soll.

Chorus

Deep Silver und Fishlabs statten die PS5 mit einem Sci-Fi-Shooter namens „Chorus“ aus, der erst im Jahr 2021 erscheinen wird, dann jedoch für die Next-Gen und die aktuellen Konsolen.

Control

Das 2019 erschienene Action-Adventure von Remedey Entertainment wurde nun auch für die neuen Konsolen angekündigt. Unseren Test zu Control findet ihr hier. Den Trailer zu dem einzigartigen Spiel könnt ihr euch unterhalb ansehen.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 wird ebenfalls für PlayStation 5 erscheinen, denn wie CD Projekt RED verkündete, wird das meist erwartete Spiele des Jahres 2020 sogar abwärtskompatibel für Xbox Series X und PS5 sein.

Deathloop

Schon seit Längerem wurde Deathloop von Bethesda angekündigt, bisher verhielt es sich jedoch noch ruhig um das abenteuerliche Assassinenspiel. Nun wissen wir: Der Titel erscheint mit der PS5 zum Ende des Jahres 2020.

Demon’s Souls

Bereits für die PlayStation 3 erschienen, wir uns nun ein Remake von Demon’s Souls auf der PlayStation 5 beehren und uns ein weiteres Mal in die Rollenspiel-Welt von Boletaria entführen.

Destiny 2

Ein weiterer bekannter Titel macht vor der neuen Sony-Konsole keinen Halt: Destiny 2. Der Free-To-Play-Shooter wird gemeinsam mit den Next-Gen-Konsolen im Winter 2020 mit einigen Upgrades erscheinen .

Destruction AllStars

Wer auf der PS5 mit futuristischen Karren ein paar Strecken abdüsen und die Funken sprühen lassen möchte, ist mit diesem neuen Spiel von Lucid Games durchaus gut bedient.

Dirt 5

Kein Konsolen-Release ohne ein Rennspiel. Der Vertreter der PlayStation 5 ist „Dirt 5“, das erneut von Codemasters entwickelt und als Cross-Gen-Titel veröffentlicht wird.

Dying Light 2

Das Zombie-Open-World-Game ist als Cross-Gen-Release geplant. Der Titel wurde vorerst jedoch verschoben, daher ist ein Release-Zeitraum (wieder) unbekannt.

FIFA 21

Noch ist nicht viel zum Release des EA-Spiels bekannt. Dass es die Fußball-Simulation allerdings genau so wie „Madden NFL 21“ auf die Next-Gen-Konsolen schafft, steht bereits fest.

Flipper Mechanic

Retro-Gefühle à la Pinball dürften wohl bei diesem Spiel aufkommen, das es nicht nur auf Steam, sondern auch auf die Xbox Seriex X, Nintendo Switch, PS4 und die PS5 schafft.

Fortnite

Überrascht dürfte darüber wohl keiner sein: Auch Fortnite wird auf der PlayStation 5 verfügbar sein. Immerhin gibt es den kostenlosen Third-Person-Shooter bereits auf nahezu allen anderen Plattformen.

GhostWire: Tokyo

„Resident Evil“-Schöpfer Shinji Mikami beschert uns ein neues Horrorspiel, das zur E3 2019 zum ersten Mal präsentiert wurde. Die Handlung dreht sich um paranormale Elemente und eine verschwindende Bevölkerung. Nun ist bekannt, dass GhostWire: Tokyo auf der PS5 und dem PC erscheint.

Godfall

Der Koop-Loot-Slasher ist der erste Titel, der explizit für den Launch-Zeitraum der PS5 angekündigt wurde. Das Game soll die technischen Vorzüge der Konsole präsentieren und Gebrauch vom haptischen Feedback des Controllers machen.

Gods & Monsters

Ubisoft kündigte mehrere ihrer kommenden Spiele als Cross-Gen-Release an. God & Monsters erinnert an Zelda: Breath of the Wild, verfrachtet die Spieler aber in die griechische Mythologie. Wann der Release für die PS5 und Xbox Series X erfolgt, ist nicht bekannt. Für die aktuellen Konsolen erscheint das Spiel wohl 2020.

Goodbye Volcano High

Ein etwas abgedrehteres Adventure erhaltet ihr mit „Goodbye Volcano High“. Wir sagen nur: Dinosaurier an einer Highschool und eine Menge Drama. Der Trailer verschafft vielleicht etwas mehr Klarheit – oder auch nicht.

Gothic Remake

Viele haben es sich gewünscht, 2021 wird es wahr: Ein Remake von Gothic aus dem Jahr 2001. 20 Jahre hat es gebraucht, aber nun wird das RPG tatsächlich für die nächste Konsolengeneration und damit auch für die PS5 erscheinen.

Gran Turismo 7

Der 7. Teil der ikonischen Rennspiel-Reihe erscheint ebenfalls für die PS5 und soll verdammt immersiv ausfallen. Anhand den herausragenden Merkmalen des Titels erklärt Sony, warum Exklusivspiele wichtiger denn je für die Konsole sind.

GTA 5

Ja, GTA V inklusive Online-Modus wird vermutlich noch für die PlayStation 8 erscheinen. Deshalb wird eine erweiterte Version des erfolgreichen Rockstar-Spiels auch für die PS5 zur Verfügung stehen und von da an sogar weiterhin mit Updates versorgt.

Hitman 3

Der Stealth-Shooter von IO Interactive feiert seine Rückkehr auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X sowie PS4, Xbox One und PC. Hitman III soll dabei sechs verschiedene Spielorte zu bieten haben, unter denen auch das beeindruckende Dubai ist.

Horizon Forbidden West

Lange wurde spekuliert und gerätselt, doch nun steht es offiziell fest: Horizon Zero Dawn erhält mit Release der PS5 einen zweiten Teil. Der Name der Fortsetzung lautet Horizon Forbidden West und wird uns mit Aloy in ein neues Gebiet voller neuer Lebewesen, aber auch Feinden entführen. Erneut wird der Titel als Exklusivspiel erscheinen.

Jett: The Far Shore

Ein Weltraumtrip der etwas anderen Art, der sich grafisch von einigen seiner Genre-Kollegen abhebt und im Winter 2020 für die PlayStation 5 und PS4 veröffentlicht werden soll:

Kena: Bridge of Spirits

Mit dem Trailer von Kena: Bridge of Spirits wurden so einige Augen zum Leuchten gebracht, denn das süße Spiel von Entwickler Ember Labs sieht nicht nur vielversprechend aus, sondern erinnert viele an den putzigen Pixar-Look:

Little Devil Inside

Ein etwas anderes Rollenspiel bietet uns auf der Next-Gen-Konsole wohl „Little Devil Inside“. Mit einer außergewöhnlichen Atmosphäre und einer halboffenen Spielwelt geht es darin unter anderem um das nackte Überleben:

Madden NFL 21

Die Madden NFL-Reihe wird von EA mit „Madden NFL 21“ fortgesetzt. Neben der PS5 wird hierbei auch die Xbox Series X mit dem neusten Ableger ausgestattet.

Marvel’s Avengers

Marvel’s Avengers wurde schon seit Längerem für PC, Google Stadia, PS4 und Xbox One angekündigt und hat mit dem 4. September 2020 auch bereits ein Release-Datum erhalten. Nun steht jedoch auch fest, dass das Action-Adventure ebenso auf den Next-Gen-Konsolen erscheinen wird.

MicroMan

Ein weiteres, eher ungewöhnliches Spiel für die PS5 stellt wohl „MicroMan“ dar. In der Rolle eines wahrhaftig kleinen Mannes kämpft sich die ameisengroße Figur durch die viel zu große Welt – unsere Welt:

NBA 2K21

Die Basketball-Simulation findet ihren Weg auf die PlayStation 5. Entwickelt von Visual Concepts wird das Spiel im Herbst 2020 bereits für PS4, PC, Xbox One, Stadia und Switch erscheinen und später auf den Next-Gen-Konsolen verfügbar sein.

Observer System Redux

Könnt ihr euch an Observer erinnern? Nun ja, „Observer System Redux“ ist die PS5-Version des Cyberpunk-Horrors, die eine umfangreichere Story und erweitertes Gameplay bieten soll.

Oddworld: Soulstorm

Mit „Oddworld: Soulstorm“ findet ein echter Klassiker zurück auf die Konsolen. Das Plattform-Game wird damit das 2014 erschienene „Oddworld: New ’n‘ Tasty!“ fortsetzen und dafür einen Teil der Reihe aus dem Jahr 1998 neu aufgreifen. Erscheinen soll der Titel noch in diesem Jahr für PC, PS4 und PS5.

Outriders

Outriders wird ebenfalls für die Next-Gen-Konsolen erscheinen. In unserer Preview erklären wir euch, was euch in dem neusten Projekt von People Can Fly („Bulletstorm“, „Gears of War“) erwartet und warum hierfür Genre Liebe machen.

Paradise Lost

Das Story-Game schafft es ebenfalls auf die PlayStation 5 und wird euch in eine eiskalte Welt entführen.

Planet Coaster: Console Edition

Planet Coaster sollte Simulationsliebhabern durchaus ein Begriff sein. Die Macher von Planet Zoo bringen ihr Sequel des Klassikers „RollerCoaster Tycoon“ im Winter 2020 nun auch für die Konsolen heraus. Darunter PS4, Xbox One, PS5 und Xbox Series X.

Pragmata

Mit Pragmata möchte uns Capcom im Jahr 2022 offenbar ein neues mysteriöses Spiel servieren, das uns einen Schauer über den Rücken jagt. Die ersten bewegten Bilder zum Spiel lassen jedenfalls Fragen aufkommen:

Project Athia

Luminous Productions trägt mit Project Athia seinen Teil zum PS5-Line-up bei und zeigt ein actionlastiges Adventure, das sich alle Vorteile der PlayStation 5 voll und Ganz zu Nutze machen möchte. Der Titel soll allerdings ebenso für den PC erscheinen. Wann, ist noch unklar.

Quantum Error

„Quantum Error“ soll eine eigene Form des Horrors erzählen und wird als First-Person-Shooter sowohl für die PS4 also auch PlayStation 5 erscheinen.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Auf einer neuen Sony-Konsole darf ein neues Ratchet & Clank natürlich nicht fehlen und so erscheint ein neuer Teil des 3rd-Person-Plattformers für die PlayStation 5.

Rainbow Six: Quarantine

Der Taktik-Shooter gehört ebenfalls zu Ubisofts Cross-Gen-Releases. Es handelt sich um ein Spin-off, bei dem ihr gegen Infizierte vorgeht. Der Release-Zeitraum für PS5 und Xbox Series X ist noch unbekannt. Für PS4, Xbox One und PC erscheint das Spiel wohl 2020.

Rainbow Six: Siege

Rainbow Six: Siege wird uns offenbar auch auf der PS5 erfreuen. Ein Taktik-Shooter mehr, der Crossplay zwischen alter und neuen Konsolengeneration ermöglichen wird.

Resident Evil Village

Einer der größten Freuden zum PS5-Reveal wahr wohl die Ankündigung des bereits lange ersehnten Resident Evil 8. Das Sequel des 7. Teils soll 2021 für PS5, Xbox Series X und PC erscheinen und den Spieler in ein mysteriöses Dorf entführen.

Returnal

Eine Menge Action und Rätselhaftigkeit findet ihr in dem kommenden Third-Person-Shooter von Housemarque. Ein Weltraumpilot strandet hierbei in einer Welt voller Aliens, die sich nach dem Tod des Spielers immer wieder verändert.

Roots of Pacha

Ein wenig Farmerstimmung kommt mit „Roots of Pacha“ auf, allerdings nicht in unserer Epoche, sondern in der Steinzeit angesiedelt. Ein wenig erinnert das Game an Stardew Valley und bedient sich ebenso einigen RPG-Elementen. Das Spiel soll 2021 auf Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch erscheinen.

Sackboy: A Big Adventure

Mit der LittleBigPlanet-Reihe geh es auch auf der PlayStation 5 weiter. Das Plattform-Spiel lässt vier Spieler gemeinsam spielen und besitzt ähnliches Features wie seine Vorgänger.

Scarlet Nexus

Mit „Scarlet Nexus“ erwartet euch ein weiteres Action-Rollenspiel für die Next-Gen-Konsole, das den Entwicklerstudios von Bandai Namco entspringt. Der Titel wird auch für Xbox Series X, PS4, Xbox One und PC veröffentlicht.

Sherlock Holmes: Chapter One

Im Jahre 2021 soll ein neues Spiel im Sherlock Holmes-Universum für die Konsolen der nächsten Generation erscheinen, das uns in die Haut des 21-jährigen Detektivs schlüpfen lässt.

Solar Ash

Eine Grafik, die ein wenig an Journey erinnert, bietet euch wohl „Solar Ash“. Das Spiel soll 2021 für die PS5 erscheinen.

Spider-Man: Miles Morales

Insomniac Games stellte beim Reveal-Event der PS5 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales vor und verwirrte zunächst einige Zuschauer. Im Gegensatz zur allgemeinen Vermutung, dass es sich bei dem Game um „nur“ um eine Erweiterung für das Spider-Man-Hauptspiel handelt, ist der Titel tatsächlich ein Standalone und wird voraussichtlich als Launch-Titel für die neue Sony-Konsole erscheinen.

Stray

Bei „Stray“ scheint es überaus katzenhaft zuzugehen und uns in die Cyberpunk-Stadt einer zukünftigen Welt zu führen – als Mieze zwischen zahlreichen Robotern.

The Lord of the Rings: Gollum

Es wurde bestätigt, dass The Lord of the Rings: Gollum für die Next-Gen-Konsolen erscheinen wird. Die Handlung des Stealth-Action-Games dreht sich um Gollum und spielt noch vor „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“. Ein Release wird erst 2021 erwartet.

The Pathless

Ein weiteres Action-Adventure von Giant Squid, den Machern des magisch-schönen Unterwasserabenteuers ABZU.

Tribes of Midgard

Ein neues Wikinger-Spiel erscheint neben Assassin’s Creed Valhalla für die PlayStation 5. Allerdings erst im Jahr 2021 und in einem gänzlich anderen Stil.

Ultimate Fishing Simulator 2

Für Angelfreunde gibt es auch auf der PS5 etwas zu tun, denn die passende Simulation erscheint ebenfalls auf der Konsole.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Ebenfalls für die PlayStation 5 angekündigt wurde „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“, die Fortsetzung des gleichnamigen Vorgängers. Das Action-RPG wird damit nach 16 Jahren weitergeführt.

Warframe

Im Jahr 2013 erstmalig erschienen, wird es Warframe auch auf die Next-Gen-Konsolen schaffen. Das MMORPG ist kostenlos spielbar und mischt Elemente aus Shooter, Stealth und Rollenspiel.

Watch Dogs: Legion

Ubisofts dritter und bislang letzter angekündigter Cross-Gen-Release. Im Hacker-Action-Adventure seid ihr diesmal in einem zukünftigen London unterwegs und könnt die Kontrolle über jeden NPC erlangen.

WRC 9

Ein weiteres Racing-Game erhaltet ihr mit „WRC 9“. Neben „Dirt 5“ ist es bisher das einzige Rennspiel, das für die PlayStation 5 bekannt gegeben wurde. Ein Release-Datum gibt es bisher aber nicht.

Noch nicht angekündigt, aber potenzielle Kandidaten

Elden Ring

Hinter Elden Ring verbirgt sich ein neues Projekt des „Dark Souls“-Entwicklers FromSoftware, das in Zusammenarbeit mit „Game of Thrones“-Autor George R.R. Martin entsteht. Zu einem Release wurden noch keine Worte verloren, es dürfte aber erst zur PS5-Ära so weit sein.

God of War 2

Das Ende von God of War deutete bereits einen Nachfolger an und der Erfolg des Spiels lässt eine Ankündigung nur noch als eine Frage der Zeit erscheinen. Ziemlich sicher dürfen wir auf der PS5 wieder mit Kratos die Muskeln spielen lassen.

GTA 6

Die „Grand Theft Auto“-Reihe gehört zu den erfolgreichsten Franchises überhaupt. Ein GTA 6 wird mit ziemlicher Sicherheit kommen (aber wohl auch noch etwas auf sich warten lassen). Die Ankündigung dürfte nur eine Frage der Zeit sein.

Starfield

Das geheimnisvolle Spiel Starfield wurde zusammen mit The Elder Scolls VI angekündigt und es existieren bis heute ebenfalls keine veröffentlichten Spielszenen. Wir gehen daher auch hier stark davon aus, dass es sich um einen Next-Gen-Titel handeln wird.

The Last of Us: Part II

Bereits der Vorgänger erlebte einen PS4-Release als Remaster, nachdem es eigentlich als PS3-Titel veröffentlicht wurde. The Last of Us gehört zu den beliebtesten Spielen überhaupt, daher werden sich Sony und Naughty Dog wohl nicht die Chance nehmen, diese Release-Methode zu wiederholen.

Yakuza: Like a Dragon

Ein weiterer Cross-Gen-Release-Titel könnte „Yakuza: Like a Dragon“ und als einer der Starttitel im Winter 2020 erscheinen.

