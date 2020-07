PS5 – Alle Infos zu Release, Controller, Design und Preis

Wir haben für euch die wichtigsten Infos zur PS5 zusammengetragen und verraten euch alles, was ihr über die Sony-Konsole der nächsten Generation wissen müsst. Wann erscheint die PlayStation 5? Wie sieht es aus mit der Abwärtskompatibilität? Was hat die Hardware der Konsole zu bieten? Wie funktioniert der DualSense-Controller? Wann ist mit dem Release zu rechnen? Wir haben alle Infos für euch zusammengefasst.

PS5: Inhaltsverzeichnis mit allen Infos

Release: Das Erscheinungsdatum der PS5

Allzu lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden, denn wie mittlerweile bekannt ist, wird die PlayStation 5 zum Weihnachtsgeschäft 2020, also noch in diesem Jahr, veröffentlicht und somit relativ zeitgleich mit dem großen Konkurrenten Xbox Series X. Einen konkreten Release-Termin gibt es bislang noch nicht, wir gehen allerdings von einer Veröffentlichung im November aus.

Der Preis der PS5

Sony hat sich zum Preis der Konsole bislang nicht geäußert. Lediglich die Aussagen, dass man vor allem Wert auf die Qualität der Konsole lege und sich bemühe die Kosten der PS5 niedrig zu halten. Es ist aber davon auszugehen, dass die Konsole zum Release teurer als ihr Vorgängermodell angeboten wird. Die PlayStation 4 kostete zum Release im November 2013 rund 400 Euro, wir gehen davon aus, dass die PS5 mit mindestens 100 Euro mehr zu Buche schlagen dürfte.

Der durch einen Leak offenbarte Preis von 499 Euro bezieht sich auf die Version mit Laufwerk. Die ebenfalls angekündigte Digitale Edition sollte wohl etwas weniger kosten. In unserer Umfrage zum Preis der PS5 haben die meisten Leute abgestimmt, dass die Konsole zum Release bis zu 500 Euro kosten darf.

Was sagen Insider zum Preis? Einige Profis der Branche geben immer wieder Schätzungen zwischen 499 und 549 US-Dollar ab. In Deutschland würden sich die Preise zum Release-Start wohl in einem ähnlichen Euro-Bereich bewegen.

PlayStation 5 kaufen: So bestellt ihr die PS5 vor

Mit Freigabe der Vorbestellung beginnt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Vor allem, wenn sich bewahrheitet, dass die Vorbestellungen auf eine Person pro Konsole begrenzt sein werden. Denn offenbar erwartet Sony zum Release einen Ansturm auf die neue Konsole, dem die hergestellte Menge möglicherweise nicht standhalten könnte, weshalb die Produktion der PS5 wohl sogar um 50 Prozent gesteigert wurde. Es lohnt sich aber wohl trotzdem schnell zu sein.

Dafür haben wir einen umfangreichen Preorder-Guide zusammengestellt, der euch zeigt, wie ihr euch zum Release schnellstmöglich eine PS5 bei Amazon, MediaMarkt, Saturn und Co sichert:

Das Design der PS5

Im Rahmen des großen Reveal-Events präsentierte Sony erstmalig das Design der Next-Gen-Konsole. Hierfür wurde jedoch nicht nur die normale PS5 vor vorgestellt, sondern ebenso die Digital Edition der PlayStation 5.

Beide Versionen lassen sich übrigens auch hinlegen. © Sony Interactive Entertainment

Gewicht : Die PlayStation 5 soll wuchtige 4,78 kg wiegen. Damit ist sie nur geringfügig leichter als die PS3 mit satten 5 kg und um einiges schwerer als die PS4 mit 2,79 kg.

: Die PlayStation 5 soll wuchtige wiegen. Damit ist sie nur geringfügig leichter als die PS3 mit satten 5 kg und um einiges schwerer als die PS4 mit 2,79 kg. Größe: Die PS5 wird eindeutig das größte Exemplar in Sonys Konsolen-Geschichte sein. In einem Größenvergleich sieht man, dass die PlayStation 5 alle ihre Vorgänger und auch die Xbox Series X überragen wird.

Das futuristische Design-Konzept soll das leistungsstarke Innere der Konsole gewissermaßen auch außen sichtbar machen, wie Sony verrät. Trotz des gut angenommenen Aussehens der PlayStation 5, regnete es kurz nach Veröffentlichung zahlreiche, witzige Memes:

Wie sieht die PS5 in Schwarz aus? Bisher wurde die neue Konsole mit Zubehör lediglich in einer schlichten weißen Optik vorgestellt. Ob es zum Release noch weitere Farben gibt, ist bisher unklar. Einige Fans haben sich allerdings die Mühe gemacht, die PlayStation 5 in ein schwarzes Design zu hüllen:

Digitale oder normale PS5?

Im Wesentlichen unterscheiden sich die beiden Versionen der Next-Gen-Konsole wohl darin, dass die Digital Edition kein Laufwerk besitzt und sich damit auch optisch von der Standard-Version abhebt. Neben Aussehen und Laufwerk gibt es wahrscheinlich zwei weitere Unterschiede:

Preis : Wie groß der Unterschied sein wird, ist noch nicht bekannt. Experten vermuten jedoch eine Preisdifferenz von etwa 50 Dollar.

: Wie groß der Unterschied sein wird, ist noch nicht bekannt. Experten vermuten jedoch eine Preisdifferenz von etwa 50 Dollar. Speicherplatz: Ohne Laufwerk sind Spieler mit der digitalen PS5 auf eine gute Internetverbindung und Downloads aus dem PlayStation Store angewiesen. Dafür sollte genügend Speicherplatz zur Verfügung stehen, weshalb die laufwerklose PlayStation 5 möglicherweise mit etwas mehr Speicher ausgestattet sein könnte.

Welche Version der Konsole kauft ihr euch? So habt ihr in unserer Umfrage abgestimmt.

Das Zubehör für die PS5

Zu den beiden Konsolen-Versionen werden sich außerdem noch einige zusätzliche Gadgets gesellen, die mit der Design-Enthüllung vorgestellt worden sind. Darunter sind neben dem DualSense-Controller:

Multimedia-Fernbedienung

HD-Kamera

PULSE 3D-Headset

DualSense-Ladestation

In diesem Beitrag stellen wir euch die Geräte noch einmal genauer vor. © Sony

Die Spezifikationen der PS5

Sony hat bereits erste Hardware-Details zur PlayStation 5 offiziell bekannt gegeben:

CPU (Prozessor) : 8-Kern Zen 2 mit 3.5GHz-Taktung

: 8-Kern Zen 2 mit 3.5GHz-Taktung GPU ( Grafikkarte ) : 10,28 TeraFlops, 36CUs mit 2.23GHz-Taktung

) 10,28 TeraFlops, 36CUs mit 2.23GHz-Taktung Arbeitsspeicher : 16GB GDDR6/256-bit

: 16GB GDDR6/256-bit Interner Speicher : 825GB SSD

: 825GB SSD Erweiterbarer Speicher : SSD Slot

: SSD Slot Externer Speicher : USB HDD-Unterstützung

: USB HDD-Unterstützung Optisches Laufwerk: 4K UHD Blu-ray Drive

Keine Ladebildschirme mehr durch die SSD? Die Konsole setzt auf eine SSD-Festplatte, die die Ladezeiten extrem verkürzen, regelrecht ausradieren, und damit das absolute Highlight der PS5 verkörpern soll. Die Eigenkreation aus dem Hause Sony soll Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5,5 GB pro Sekunde verarbeiten können und wäre damit rund 10 Mal so schnell als ihre Pendants in High-End-PCs und ganze 15 Mal schneller als die PS4.

Beispiel: Die PS4 benötigt etwa 20 Sekunden, um 1 Gigabyte Daten zu laden. Auf der PS5 sollen 2 Gigabyte Daten in nur 0,27 Sekunden verarbeitet werden.

Kann der Speicherplatz erweitert werden? Ja! Nicht nur habt ihr durch das platzsparendere Betriebssystem ohne hin mehr Speicher auf eurer PlayStation 5, ihr könnt euren Speicherplatz nach dem Kauf auch problemlos mit einer kompatiblen SSD erweitern.

Die Grafik und der Sound der PS5

Ray-Tracing: Wie Mark Cerny bestätigt hat, wird die PlayStation 5 Raytracing unterstützen. Die Technologie, die für noch realistischere Schatten, Lichteffekte und Reflexionen sorgt, findet also nicht bloß softwareseitig Verwendung, sondern ist in die GPU integriert. Wie grandios das aussehen kann, zeigen erste Gameplay-Ausschnitte, aufgenommen auf der neuen Sony-Konsole:

4K-Wiedergabe: Anders als die PS4 wird die Next-Gen-Konsole zudem in der Lage sein, 4K-Blu-Ray-Discs abzuspielen und ermöglicht so die Wiedergabe von Datenträgern, die mehr als 100 Gigabyte an Daten umfassen.

Sound-Evolution der PS5: Durch die Installation einer angepassten 3D-Audio-Prozessor-Einheit soll die PS5 in der Lage sein, vielfältige und anspruchsvolle 3D-Audio-Erfahrungen auszuliefern. Damit sollen völlig neue akustische Erfahrungen ermöglicht werden.

Neues Nutzerinterface für die PlayStation 5

Wenig überraschend überarbeitet Sony auch das Nutzerinterface beziehungsweise Hauptmenü der PS5. Darauf sollen Informationen wie mögliche Missionen oder optionale Belohnungen zur Verfügung gestellt werden. Bisher hat man jedoch nur den Startbildschirm der neuen PlayStation zu Gesicht bekommen:

© Sony

Abwärtskompatibilität auf der PS5

Bisher hat sich Sony nur bedingt zur Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 geäußert. Fest steht allerdings, dass zum Release der PS5 4.000 der beliebtesten PS4-Spiele auch für die Next-Gen-Konsole zur Verfügung stehen sollen.

Eine derart hohe Abwärtskompatibilität wie für die kommende Xbox Series X darf jedenfalls nicht erwartet werden, worauf einige Fans bereits überaus enttäuscht reagierten. PS2, PS3 oder gar die erste PlayStation werden nämlich voraussichtlich nicht mit einer Spielbarkeit beehrt.

Vergleich: PS5 vs. Xbox Series X

Wie schneidet die neue PlayStation 5 im direkten Vergleich zu Microsofts Xbox Series X und der PS4 als Vorgängerkonsole ab? In einem unserer Beiträge haben wir euch aufgeführt, inwieweit sich die Specs der Konsolen voneinander unterschieden:

Der PS5-Controller: Das kann der DualSense

Eines der wichtigsten Ziele für die PlayStation 5 ist für Sony, ein immersiveres Spielerlebnis zu bieten. Mit dem neuen DualSense-Controller, für den erst der Name DualShock 5 vermutet wurde, wollen die Japaner für ein noch intensiveres Mittendrin-Gefühl sorgen.

Gewicht : Der DualSense soll durchaus schwerer sein als sein DualShock 4-Vorgänger.

: Der DualSense soll durchaus schwerer sein als sein DualShock 4-Vorgänger. Größe : Der neue Controller ist außerdem größer als sein PS4-Pendant und soll so deshalb für mehr Handgrößen- und Formen geeignet sein.

: Der neue Controller ist außerdem größer als sein PS4-Pendant und soll so deshalb für mehr Handgrößen- und Formen geeignet sein. Preis : Wie viel der DualSense zum Release kosten wird, ist noch nicht bekannt. Allerdings werden die Features den Preis wohl nach oben auf mehr als die 60 Euro beim PS4-Controller liegen treiben.

: Wie viel der DualSense zum Release kosten wird, ist noch nicht bekannt. Allerdings werden die Features den Preis wohl nach oben auf mehr als die 60 Euro beim PS4-Controller liegen treiben. Optik: Neben dem weißen Design und der allgemein ergonomischeren, größeren Erscheinung leuchtet die Lightbar demnächst elegant um das Touchpad herum und nicht mehr unsichtbar an der Vorderseite des Controllers.

Die neuen Features des DualSense-Controllers im Überblick

Haptisches Feedback : Das klassische Rumble-Feature seiner Vorgängermodelle wird mit dem DualSense durch haptisches Feedback ersetzt, das die Geschehnisse auf dem Bildschirm spürbar machen soll. Bei einem Rennspiel beispielsweise wird sich das Gamepad anders anfühlen als bei einer FIFA-Partie. Ihr sollt sogar verschiedene Texturen und Untergründe spüren können. Als Beispiel nennt Sony das Laufen durch Gras oder das Waten durch Schlamm.

: Das klassische Rumble-Feature seiner Vorgängermodelle wird mit dem DualSense durch haptisches Feedback ersetzt, das die Geschehnisse auf dem Bildschirm spürbar machen soll. Bei einem Rennspiel beispielsweise wird sich das Gamepad anders anfühlen als bei einer FIFA-Partie. Ihr sollt sogar verschiedene Texturen und Untergründe spüren können. Als Beispiel nennt Sony das Laufen durch Gras oder das Waten durch Schlamm. Verbesserter Akku : Unter der Haube werkelt im Vergleich zum Vorgänger ein deutlich größerer Akku, der für längere Spielsessions sorgen soll und via USB-C-Anschluss und nicht länger mit Micro-USB geladen wird. Ihr könnt euren Controller also vermutlich einfach am Ladegerät eures Smartphones mit Strom versorgen oder den DualsSense offenbar sogar kabellos laden .

: Unter der Haube werkelt im Vergleich zum Vorgänger ein deutlich größerer Akku, der für längere Spielsessions sorgen soll und via USB-C-Anschluss und nicht länger mit Micro-USB geladen wird. Ihr könnt euren Controller also vermutlich einfach am Ladegerät eures Smartphones mit Strom versorgen oder den DualsSense offenbar sogar . Adaptive Trigger: Die zweite große Innovation des DualSense betrifft die beiden L2- und R2-Tasten als adaptive Trigger. Entwickler sollen in der Lage sein, den Widerstand der Trigger anzupassen, was euch beispielsweise das Spannen und Abschießen eines Bogens anders wahrnehmen lässt als das Fahrgefühl eines Geländewagens auf steinigem Terrain.

Die zweite große Innovation des DualSense betrifft die beiden L2- und R2-Tasten als adaptive Trigger. Entwickler sollen in der Lage sein, den Widerstand der Trigger anzupassen, was euch beispielsweise das Spannen und Abschießen eines Bogens anders wahrnehmen lässt als das Fahrgefühl eines Geländewagens auf steinigem Terrain. Abwärtskompatibilität: Ihr könnt den DualSense auch für die PlayStation 4 benutzen. Anscheinend wird der PS4-Controller wohl auch an der PS5 funktionieren.

Ihr könnt den DualSense auch für die PlayStation 4 benutzen. Anscheinend wird der wohl auch an der PS5 funktionieren. Eingebautes Mikrofon : Endlich Voice-Chat ohne Headset! Der DualSense macht es mit einem verbauten Mikro und passender Mute-Taste möglich.

: Endlich Voice-Chat ohne Headset! Der DualSense macht es mit einem verbauten Mikro und passender Mute-Taste möglich. Eingebaute Lautsprecher : Auch der aus dem DualShock 4 bekannte Controller-Lautsprecher ist abermals mit von der Partie, wurde allerdings stark überarbeitet und soll laut einem Bericht erstaunliche Effekte ermöglichen.

: Auch der aus dem DualShock 4 bekannte Controller-Lautsprecher ist abermals mit von der Partie, wurde allerdings stark überarbeitet und soll laut einem Bericht erstaunliche Effekte ermöglichen. Create-Button statt Share Button: Mit dem neuen Create-Button verschwindet der Share-Vorgänger. Allerdings wird der Knopf erneut die Funktion besitzen, Inhalte zu teilen oder für sich selbst abzuspeichern. Um weitere Features wird noch ein Geheimnis gemacht.

© Sony Interactive Entertainment

Welche Spiele erscheinen für die PS5?

In einem separaten Artikel haben wir euch sämtliche Spiele inklusive Trailer aufgeführt, die für die PlayStation 5 erscheinen werden. Darunter sind auch einige Exklusiv-Titel, auf die Sony weiterhin Wert legen möchte, wie Horizon: Forbidden West. Alle geplanten Games findet ihr hier: