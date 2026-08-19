Pulse Elevate: Preis, Release und Vorbestellung der PlayStation-Lautsprecher stehen fest

Sony Interactive Entertainment erweitert die PlayStation-Familie erstmals um ein eigenes Paar kabelloser Desktop-Lautsprecher. Nachdem die Pulse Elevate bereits im vergangenen Jahr vorgestellt und im Juni 2026 ausführlicher präsentiert wurden, stehen nun der Preis, der Veröffentlichungstermin und der Beginn der Vorbestellungen fest.

Wie Sony in einem Update des offiziellen PlayStation Blogs bestätigt, kommen die Pulse Elevate am 12. November 2026 auf den Markt. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt in Deutschland 219,99 Euro.

Wann lassen sich die Pulse Elevate vorbestellen?

Ab wann können die PlayStation-Lautsprecher vorbestellt werden? Die Vorbestellungen beginnen am 1. September 2026 um 10 Uhr deutscher Zeit. Angeboten werden die Lautsprecher über PlayStation Direct und teilnehmende Händler.

Die wichtigsten Verkaufsdaten im Überblick:

Veröffentlichung: 12. November 2026

Vorbestellung: ab 1. September 2026

Uhrzeit: 10 Uhr Ortszeit

Preis: 219,99 Euro

Farben: Midnight Black und White

Vertrieb: PlayStation Direct und teilnehmende Händler

Wie bei anderer PlayStation-Hardware kann die tatsächliche Verfügbarkeit vom jeweiligen Markt und Händler abhängen. Eine konkrete Produktseite bei PlayStation Direct war zum Zeitpunkt der Ankündigung noch nicht freigeschaltet.

Schwarze und weiße Lautsprecher geplant

Sony bringt die Pulse Elevate in Midnight Black und White auf den Markt. Das schwarze Modell wird weltweit über PlayStation Direct und teilnehmende Handelspartner angeboten.

Die weiße Ausführung ist hingegen nicht überall regulär erhältlich. Über PlayStation Direct wird sie ausschließlich in ausgewählten Märkten verkauft. Deutschland und Österreich gehören ausdrücklich dazu. Weiterhin nennt Sony die USA, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Luxemburg, die Niederlande, Italien, Spanien und Portugal.

In anderen Regionen soll das weiße Modell lediglich bei ausgewählten Händlern und teilweise nur erhältlich sein, solange der Vorrat reicht.

Für welche Geräte sind die Pulse Elevate geeignet?

Die kabellosen Lautsprecher wurden in erster Linie für Desktop-Setups mit einer PS5 oder einem Computer entwickelt. Ihre Kompatibilität beschränkt sich aber nicht auf die aktuelle PlayStation-Konsole.

Sony nennt folgende unterstützte Geräte:

PlayStation 5

PlayStation 5 Pro

Windows-PC

Mac

PlayStation Portal

Smartphones und weitere Bluetooth-Geräte

Durch einen eingebauten Akku können beide Lautsprecher unabhängig von ihren Ladestationen verwendet werden. Auf diese Weise lassen sie sich beispielsweise gemeinsam mit PlayStation Portal oder einem Smartphone mitnehmen.

Eine konkrete Akkulaufzeit hat Sony bislang nicht genannt. Die mitgelieferten Ladedocks dienen gleichzeitig als fester Platz für den Betrieb auf dem Schreibtisch.

Planar-Magnet-Treiber und integrierte Tieftöner

Im Inneren der Pulse Elevate arbeitet pro Lautsprecher ein magnetischer Planar-Treiber. Diese Technik kommt bereits beim Pulse Elite Wireless-Headset und den Pulse Explore Wireless-Ohrhörern zum Einsatz.

Sony verspricht eine präzise Wiedergabe über das gesamte hörbare Frequenzspektrum. Ergänzend sind Tieftöner verbaut, die für kräftigere Bässe und einen volleren Klang sorgen sollen.

An der PS5 unterstützen die Lautsprecher außerdem Spiele, die Sonys Tempest 3D AudioTech verwenden. Geräusche sollen dadurch räumlich genauer positioniert werden. Wie gut die vergleichsweise kompakten Lautsprecher diese Aufgabe erfüllen, muss sich allerdings erst in unabhängigen Tests zeigen.

Angaben zur Ausgangsleistung, zur genauen Größe der Treiber und zum Frequenzbereich hat Sony noch nicht veröffentlicht.

PlayStation Link und Bluetooth gleichzeitig nutzbar

Die Audioübertragung erfolgt hauptsächlich über PlayStation Link. Sonys hauseigene Funktechnik soll eine verlustfreie Verbindung mit besonders geringer Verzögerung ermöglichen. Das ist gerade bei Spielen wichtig, da sichtbare Aktionen und Sound möglichst synchron wiedergegeben werden müssen.

Zum Lieferumfang gehört ein PlayStation-Link-USB-Adapter für USB-C-Anschlüsse. Über diesen können die Lautsprecher unter anderem mit einer PS5, einem PC oder Mac verbunden werden.

Parallel dazu ist eine Bluetooth-Verbindung mit einem zweiten Gerät möglich. Spieler können somit beispielsweise den Spielsound über PlayStation Link empfangen und gleichzeitig Musik, einen Anruf oder einen Sprachchat von einem Smartphone wiedergeben.

Die Pulse Elevate lassen sich auf dem Schreibtisch wahlweise horizontal oder vertikal ausrichten. Direkt am Gehäuse befinden sich zudem Bedienelemente für die Lautstärke.

Sprachchat ohne zusätzliches Headset

Im rechten Lautsprecher befindet sich ein integriertes Mikrofon. Damit möchte Sony Sprachchat am Schreibtisch ermöglichen, ohne dass zusätzlich ein Gaming-Headset getragen werden muss.

Eine KI-gestützte Geräuschunterdrückung soll störende Hintergrundgeräusche erkennen und aus der Sprachübertragung herausfiltern. Die Technik ähnelt dem System, das Sony bereits bei Pulse Elite und Pulse Explore verwendet.

Über die Systemmenüs der PS5 beziehungsweise des PCs lassen sich unter anderem folgende Einstellungen anpassen:

Equalizer

Lautstärke

Mikrofonstummschaltung

Die entsprechenden PC-Optionen sollen erst nach der Veröffentlichung bereitgestellt werden. Einen konkreten Termin für die PC-Software oder das notwendige Update nennt Sony noch nicht.

In einer früheren Version der offiziellen Produktbeschreibung wurde zusätzlich eine anpassbare Sidetone-Lautstärke erwähnt. Sony hat diese Angabe inzwischen ausdrücklich korrigiert. Die Wiedergabe der eigenen Stimme gehört somit nicht zu den bestätigten Einstellungsmöglichkeiten.

Was befindet sich im Lieferumfang?

Sony bestätigt bislang mehrere Bestandteile des Pakets. Neben den beiden Lautsprechern gehören ein USB-C-Adapter für PlayStation Link und passende Ladedocks zum Lieferumfang.

Damit umfasst das Set mindestens:

zwei Pulse-Elevate-Lautsprecher

PlayStation-Link-USB-C-Adapter

zwei Ladedocks

erforderliche Anschluss- beziehungsweise Ladekabel

gedruckte Unterlagen

Die Ladedocks ermöglichen den stationären Desktop-Betrieb und laden gleichzeitig die eingebauten Akkus auf. Ein zusätzliches PlayStation-Link-Zubehör muss für die grundlegende Verwendung demnach nicht gekauft werden.

Für wen eignen sich die Pulse Elevate?

Mit 219,99 Euro bewegen sich die Pulse Elevate im gehobenen Preisbereich kompakter Desktop-Lautsprecher. Dafür kombiniert Sony mehrere Funktionen, die speziell für PlayStation-Nutzer interessant sein können: geringe Latenz, verlustfreie Funkübertragung, Tempest 3D Audio, Bluetooth, integrierte Akkus und ein Mikrofon für den Sprachchat.

Besonders sinnvoll dürfte das Set für Spieler sein, die ihre PS5 oder PS5 Pro an einem Schreibtisch betreiben und nicht dauerhaft ein Headset tragen möchten. Durch die Unterstützung von PC, Mac und Mobilgeräten können die Lautsprecher außerdem mehrere Aufgaben in einem Setup übernehmen.

Ob Klangqualität, Bassleistung und Mikrofon den vergleichsweise hohen Preis rechtfertigen, lässt sich allerdings erst nach einem ausführlichen Test beurteilen.

Was haltet ihr von den Pulse Elevate? Sind 219,99 Euro für die ersten kabellosen PlayStation-Lautsprecher angemessen oder würdet ihr bei diesem Preis zu klassischen Desktop-Boxen greifen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.