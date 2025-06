Luigi’s Mansion 4 auf Nintendo Switch 2 – Start für 2026 erwartet

Die Gerüchteküche rund um die Nintendo Switch 2 brodelt: Ein neuer Leaker hat angedeutet, dass Luigi’s Mansion 4 für die Nintendo Switch 2 in Entwicklung ist. Diese Nachricht begeistert Fans der Serie, die seit ihrer Einführung im Jahr 2001 mit dem GameCube treue Anhänger gefunden hat. Luigi’s Mansion war das erste Mario-Spiel auf dem GameCube und hat seitdem mehrere Nachfolger erlebt, zuletzt Luigi’s Mansion 3 im Jahr 2019 für die Nintendo Switch.

Was ist die Nintendo Switch 2?

Was macht die Nintendo Switch 2 besonders? Die Nintendo Switch 2 ist eine Hybridkonsole, die am 5. Juni 2025 veröffentlicht wurde. Sie bietet zahlreiche Verbesserungen gegenüber ihrem Vorgänger, darunter ein größeres Display, mehr internen Speicher und verbesserte Grafik- und Controller-Funktionen. In der Handheld- oder Tischmodus unterstützt sie eine 1080p-Auflösung mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz, während sie im Dock-Modus 4K-Auflösung mit 60 Hz bietet.

Die Konsole hat in wenigen Tagen nach der Veröffentlichung über 3,5 Millionen Einheiten verkauft und ist damit die am schnellsten verkaufte Nintendo-Konsole. Die Nintendo Switch 2 hat auch eine verbesserte soziale Funktionalität, einschließlich GameChat, das es den Spielern ermöglicht, remote zu chatten und Bildschirme zu teilen.

Gerüchte um Luigi’s Mansion 4

Was sagen die neuesten Gerüchte über Luigi’s Mansion 4? Ein bekannter Nintendo-Leaker namens Nash Weedle hat auf der Social-Media-Plattform X angedeutet, dass Luigi’s Mansion 4 „erstaunlich“ auf der Nintendo Switch 2 sein wird. Frühere Gerüchte behaupteten, dass das Spiel doppelt so groß sein soll wie seine Vorgänger und über „unglaubliche visuelle Effekte“ verfügen wird.

Obwohl noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum bestätigt wurde, deuten Gerüchte darauf hin, dass Luigi’s Mansion 4 in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erscheinen könnte. Dies würde bedeuten, dass eine Ankündigung in naher Zukunft wahrscheinlich ist, um den spekulierten Release-Zeitplan einzuhalten.

Ein Blick auf die Luigi’s Mansion Serie

Wie hat sich die Luigi’s Mansion Serie entwickelt? Die Luigi’s Mansion Serie begann 2001 mit dem gleichnamigen Spiel für den GameCube. Der zweite Teil erschien 2013 mit Luigi’s Mansion: Dark Moon für den Nintendo 3DS und der dritte Teil folgte 2019 für die Nintendo Switch. Diese Serie hat sich durch ihre einzigartige Mischung aus Action und Puzzle sowie ihrem humorvollen Ansatz etabliert.

In Luigi’s Mansion 3 übernimmst du die Rolle von Luigi, der ein von Geistern bewohntes Hotel erkunden muss, um Mario und seine Freunde zu retten. Das Spiel hat neue Funktionen eingeführt, darunter einen ectoplasmischen Doppelgänger von Luigi namens Gluigi und erweiterte Mehrspieler-Funktionen.

Was bedeutet das für Nintendo-Fans?

Wie reagieren die Fans auf die Gerüchte? Die Ankündigung von Luigi’s Mansion 4 hat große Erwartungen geweckt. Viele Fans hoffen auf eine offizielle Bestätigung von Nintendo, um die Gerüchte zu bestätigen. Die Aussicht auf ein Spiel mit erweiterten Inhalten und atemberaubender Grafik auf der leistungsstarken Nintendo Switch 2 ist ein aufregendes Versprechen für die Community.

Während du auf offizielle Ankündigungen wartest, bleibt es spannend, wie sich diese Gerüchte entwickeln werden. Bleibe dran und teile deine Gedanken in den Kommentaren: Was erwartest du dir von Luigi’s Mansion 4?