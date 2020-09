Mario Kart Live: Home Circuit vorbestellen, ab sofort möglich!

Mit Mario Kart Live: Home Circuit erwartet uns ein neuartiger Spielspaß von Nintendo. Die Idee bringt Mario Kart zu euch ins Wohnzimmer! Es gilt, die Nintendo Switch mit einem echten Spielzeugkart zu verbinden und die Rennen teils in der echten und teils in der virtuellen Welt zu erleben.

Falls ihr von der Idee angetan seid und „Mario Kart Live: Home Circuit“ vorbestellen möchtet, ist das ab sofort möglich. Händler wie Amazon haben jetzt mit dem Vorverkauf begonnen:

Außerdem könnt ihr das Spiel der etwas anderen Art bei Saturn und MediaMarkt vorbestellen:

Inhalt, Preis und Release von Mario Kart Live: Home Circuit

Wie hoch ist der Preis? „Mario Kart Live: Home Circuit“ kostet 129,99 Euro und erscheint am 16. Oktober 2020. Wenn ihr es jetzt vorbestellt, erhaltet ihr die Box zum Release nach Hause geliefert.

Was ist in der Spiele-Box enthalten? Die Box kostet ein wenig mehr als ein regulärer Nintendo-Titel, da einige physische Extras beiliegen. Allem voran könnt ihr das Spiel mit einem Kart kaufen, das sich entweder an Mario oder Luigi anlehnt. Doch es ist noch mehr im Karton:

Fahrer: Mario oder Luigi

4x große Tore

2x Sideboards mit Pfeilen

USB-Ladekabel

Wichtig ist, dass ihr kompetitiv spielen könnt auf der Nintendo Switch. Doch dafür benötigt ihr auch mehr Karts. Es können bis zu drei Karts respektive Spieler an einer Partie teilnehmen. Außerdem muss jeder Teilnehmer über eine eigene Nintendo Switch verfügen. Immerhin wird hier das Geschehen aus der Egoperspektive hinter dem Fahrerkopf abgebildet, das gerade in der echten Welt stattfindet. Greift ihr zu? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!