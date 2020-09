MediaMarkt-Prospekt reduziert beliebte Artikel wie Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Bei Media Markt kann wieder ordentlich gespart werden, denn der neue Prospekt ist da! Doch nicht irgendeiner, denn in dem aktuellen Flyer dreht sich alles um die Most Wanted-Produkte, also die, die wir alle unbedingt haben wollen! Natürlich kommen da Games, Konsolen und hochwertige TV-Geräte nicht zu kurz, die niedrigen Preis allerdings schon.

MediaMarkt reduziert die beliebtesten Produkte

Statt nur die Waren für günstiges Geld hinauszuwerfen, die das Lager blockieren, entscheidet sich Media Markt für die kaufkräftigsten Produkte. Deshalb gibt es im neuen Flyer Rabatte auf Konsolen, Spiele wie The Last of Us 2, Animal Crossing: New Horizons und sogar das aktuelle Remaster Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Elektronische Geräte wie Fernseher oder Smartphones sind ebenfalls von der Partie.

Ein paar Perlen haben wir euch hier aufgeführt, damit ihr auch direkt zu den Krachern gelangt: