Star Wars: Galactic Racer offiziell angekündigt – Sci-Fi-Rennspiel erscheint 2026

Mit Star Wars: Galactic Racer bekommt das Star-Wars-Universum Zuwachs aus einem bislang selten bedienten Genre. Im Rahmen der Game Awards 2025 haben die Fuse Games ein futuristisches Rennspiel vorgestellt, das actionreiche Hochgeschwindigkeitsrennen mit einer eigenständigen Geschichte verbindet. Der Titel soll 2026 für PC und aktuelle Konsolen erscheinen, ein erster Trailer liefert bereits einen Eindruck von Setting und Spielgefühl.

Neues Rennspiel im Star-Wars-Universum

Star Wars: Galactic Racer verlegt den Fokus bewusst weg von Jedi, Sith und der Macht. Stattdessen entführt das Spiel die Spieler an den gesetzlosen äußeren Rand der Galaxis, wo sich nach dem Fall des Imperiums eine inoffizielle, von Syndikaten finanzierte Rennliga etabliert hat.

In dieser rauen Umgebung treten waghalsige Piloten in gefährlichen, teils illegalen Rennen gegeneinander an, Ruhm, Credits und Aufstiegschancen inklusive. Fuse Games beschreibt den Titel als rennbasierte Neuinterpretation des Star-Wars-Kosmos, die sich stark an klassischen Arcade-Rennspielen orientiert.

Neue Hauptfigur: Shade

Im Mittelpunkt der Handlung steht Shade, eine neu eingeführte Figur im Star-Wars-Universum. Laut Matt Webster, Mitbegründer von Fuse Games, handelt es sich um einen „einsamen Rennfahrer mit dem Traum von Ruhm und Rache“.

Die Geschichte von Shade wird über eine Einzelspielerkampagne erzählt, in der Spieler Schritt für Schritt mehr über die Vergangenheit und Motivation des Protagonisten erfahren sollen. Ziel ist es, sich in der brutalen Rennszene lange genug zu behaupten, um den Aufstieg zum Elite-Piloten zu schaffen.

Fokus auf Speeder, Technik und fahrerisches Können

Spieler steuern in Star Wars: Galactic Racer unterschiedliche Landspeeder und Speederbikes. Die Rennen führen über bekannte Schauplätze wie Jakku oder Ando Prime, die speziell für Hochgeschwindigkeitsrennen adaptiert wurden.

Besonderes Augenmerk legen die Entwickler auf den sogenannten Skim-Speeder, ein neu entwickeltes Fahrzeugkonzept. Dieses soll ein flüssiges, präzises Fahrgefühl bieten und besonders Spieler belohnen, die saubere Linien fahren und ihr Tempo durch Kurven halten.

„Skim-Speeder sind Fahrzeuge, die flüssige Linien und das Beibehalten des Schwungs belohnen, indem sie Kurven mit Schräglage durchfahren und sich messerscharf durch enge Lücken manövrieren“, erklärt Webster.

Das Fahrmodell soll sowohl im Singleplayer als auch im Mehrspielermodus seine Stärken ausspielen und stark auf Können, Risikoabschätzung und Streckenkenntnis setzen.

Keine Macht, kein Lichtschwert – nur Rennen

Fuse Games hebt ausdrücklich hervor, dass Galactic Racer bewusst auf Machtfähigkeiten verzichtet. Stattdessen stehen Technik, Taktik und fahrerisches Geschick im Vordergrund. In den hochkarätigen Wettbewerben der Galaktischen Liga entscheidet nicht übernatürliche Stärke, sondern die Fähigkeit, unter Druck konstant schnell zu bleiben.

Diese klare Ausrichtung soll das Spiel deutlich von anderen Star-Wars-Titeln abheben und ein eigenständiges Profil innerhalb der Marke schaffen.

Release-Fenster und Plattformen

Star Wars: Galactic Racer ist als Premium-AAA-Titel konzipiert und soll 2026 erscheinen für:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

PC

Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht derzeit noch nicht fest. Weitere Details zu Strecken, Fahrzeugklassen und Multiplayer-Modi sollen in den kommenden Monaten folgen.

Mit Star Wars: Galactic Racer wagt Lucasfilm Games gemeinsam mit Fuse Games einen spannenden Genre-Ausflug. Arcade-Rennspiel, neue Figuren und ein gesetzloses Outer-Rim-Setting könnten frischen Wind in das Star-Wars-Portfolio bringen. Ob der Titel spielerisch an Genregrößen anknüpfen kann, wird sich 2026 zeigen – das Konzept jedenfalls macht neugierig.