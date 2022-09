Die Entwicklung an dem neuen The Witcher-Spiel von CD Projekt RED befindet sich zwar noch in der Vorproduktion, doch sicher ist: Es handelt sich wirklich um eine neue The Witcher-Saga und sie wird aus mehreren Teilen bestehen.

CD Projekt Red bestätigt neben The Witcher die Arbeit an einem weiteren AAA-Projekt

Die Erwartungen an „The Witcher 4“ sind groß und obwohl es sich zur Zeit in der ersten Phase der Entwicklung befindet, steht fest, dass es sich dabei um den ersten Teil einer komplett neuen The Witcher-Saga handeln wird.

Wie auch die erste Saga aus drei Teilen bestand, wird die zweite Saga ebenfalls aus mehreren Teilen bestehen, bestätigte CEO Adam Kiciński auf der Telefonkonferenz zu den finanziellen Ergebnissen des ersten Quartals 2022.

© CD Projekt

Dem ersten Teil dieser Saga wird ein eigenes Team gewidmet, welches sich ganz im Rahmen des Zeitplans befinde. Allerdings könne Kiciński noch nicht sagen, wie lang die Entwicklung insgesamt dauern wird.

Ein zweites Team arbeite gleichzeitig an dem großen Cyberpunk DLC Phantom Liberty, welches in der Entwicklung schon sehr weit fortgeschritten sei. Dazu gab es aber weder einen eingegrenzten Release-Rahmen noch eine Info zum Kostenpunkt des DLCs.

© CD Projekt Red

Insgesamt wolle sich CD Projekt Red auf den Aufbau und die Entwicklung der eigenen Franchises konzertieren, wobei die AAA-Spiele im Zentrum stehen werden.

Alle weiteren Spiele werden in der Unreal Engine 5 entwickelt

Im Laufe der Telefonkonferenz wurde außerdem deutlich, dass sich das Entwicklerstudio ganz auf die Unreal Engine 5 einlassen möchte. Das Team werde zur Zeit in die Engine eingelernt.

Davon abgesehen sei es einfacher Entwickler zu finden und einzustellen, welche sich schon zuvor mit der Unreal Engine beschäftigt haben.

Nach der Einarbeitungszeit könne die Entwicklung deutlich effizienter ablaufen, da die Engine viele neue Tools für Entwickler bietet und sehr gut mit den Ambitionen des Teams zusammenpasse.

Das heißt aber auch, verkündete Adam Kiciński stolz, dass künftig alle weiteren Produktionen in der Unreal Engine 5 oder folgenden Versionen entwickelt werden.