Schon vor einem Jahr als Early Access zugänglich gemacht, hat Epic nun die Vollversion der Unreal Engine 5 veröffentlicht. Seit dem 5. April steht die neue Grafik-Engine zum Download zur Verfügung und kann auch gleich in eigens dafür entwickelten Samples ausprobiert werden.

Neue Funktionen und Tools für effizienteres Arbeiten

Mit der neuen Version führt Epic Funktionen in die Unreal Engins 5 ein, die Echtzeit-Rendering der nächsten Generation ermöglichen und Entwicklern und Künstlern ihre Arbeit erleichtern sollen.

Die größten Neuerungen sind Lumen, eine dynamische globale Beleuchtungslösung und Nanite, ein Mikropolygon-Geometriesystem.

Dazu kommen außerdem Virtual Shadow Maps, welches speziell für die Zusammenarbeit mit den beiden anderen Funktionen entwickelt wurde und für plausible weiche Schatten mit vernünftigen, kontrollierbaren Leistungskosten sorgen soll.

© Epic

Der Unreal Editor wurde für eine leichtere Bedienbarkeit umgestaltet: Es gibt unter anderem ein neues Open-World-Toolset, welches die Art und Weise ändert, wie Ebenen verwaltet und gestreamt werden. Außerdem können Mitglieder des Entwicklerteams dank One File Per Action gleichzeitig an derselben Region derselben Welt arbeiten.

Für Charaktermodeling und Animation gibt es mit der Unreal Engine 5 eingebaute Charakter- und Animationstools. Und mit MetaSounds stellt Epic eine vollständig prozedurale Audio-Engine vor.

Der neue Editor soll insgesamt eine „bessere Leistung, künstlerfreundliche Animationswerkzeuge, ein erweitertes Toolset zur Erstellung und Bearbeitung von Meshes, eine verbesserte Pfadverfolgung und vieles mehr“ bieten.

Die Unreal Engine 5 versucht insgesamt vor allem die Performance zu optimieren und die Arbeit mit der Engine für jeden einfacher und effizienter zu gestalten.

Zum Ausprobieren der Unreal Engine 5 stellt Epic außerdem zwei Beispielprojekte zur Verfügung: Lyra Starter Game und City Sample. Diese seien als Lernressource gedacht und enthalten Gebäude, Fahrzeuge und Menschenmengen von Metahuman-Charakteren in einer kompletten Stadt.

Einige Spiele werden schon in der Unreal Engine 5 entwickelt

Wie ein Spiel in der Unreal Engine 5 aussehen kann zeigt sich schon am Beispiel der Gameplay-Demo von Matrix Awakens. Schon seit Dezember 2021 kann die Demo auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S heruntergeladen und gespielt werden.

Neuer Tomb Raider-Ableger wird in Unreal Engine 5 entwickelt, ein echtes Grafik-Feuerwerk?

Auch andere Spiele werden schon in der neuen Grafik-Engine entwickelt, so wie der erst kürzlich angeteaste neue Part von The Witcher oder auch der neue Teil des Tomb Raider-Franchises.

Ein weiteres Beispiel ist Senuas Saga: Hellblade 2, dessen Gameplay-Trailer auch schon auf beeindruckende Weise zeigt, wozu die Engine im Stande sein kann. Und das ist sicherlich nur der Anfang.