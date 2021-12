The Matrix Awakens lässt die Muskeln der Unreal Engine 5 spielen und zeigt, was Spiele-Grafik in Zukunft leisten kann. Die Gameplay-Demo fällt zwar kurz aus, kann aber kostenlos auf PS5 und Xbox Series S/X ausprobiert werden und liefert nicht nur Cutscenes, sondern auch Teile zum Selberspielen. Insgesamt kommen über 260 km Straßen zum Einsatz, über 45.000 Autos, von denen über 38.000 fahrbar sind und vieles mehr.

So viel Einzelteile stecken in der Unreal Engine 5-Demo Matrix Awakens

Darum geht’s: Im Rahmen der Game Awards 2021 wurde das Crossover-Projekt The Matrix Awakens veröffentlicht. Das Programm kann auf PS5 oder Xbox Series S/X heruntergeladen und selbst ausprobiert werden. Was wir dort zu sehen und zu spielen bekommen, wirkt wirklich beeindruckend. Hier könnt ihr euch das Ganze ansehen:

Matrix Awakens jetzt erschienen und das erwartet euch in der PS5-, Xbox-Erfahrung

Unreal Engine 5 im Einsatz: Hier wird in erster Linie gezeigt, was die Unreal Engine 5 kann. Zum Einsatz kommen Features wie Nanite und Lumen, aber auch Techniken, die Metahuman genannt werden. Lumen dient zum Beispiel der Beleuchtung und setzt dafür auch auf Echtzeit-Raytracing, während Metahuman dazu in der Lage ist, täuschend echte Menschen zu erstellen.

Wie das alles ganz genau funktioniert, erklären die Technik-Profis von Digital Foundry in diesem Video:

Wie viele Einzelteile von der Unreal Engine 5 für die „Matrix Awakens“-Demo erstellt wurden, erklärt Epic selbst in einem ausführlichen Blog-Eintrag.

Allein der Umfang und die schiere Menge an kleinen Details wirkt überwältigend. Das Nanite-System des Grafik-Grundgerüsts soll diese Milliarden an Polygonen intelligent und superschnell streamen, verarbeiten und rendern.

45.073 geparkte Autos

38.146 davon fahrbar

260 Kilometer Straßen

512 Kilometer Fußgängerwege

1.248 Kreuzungen

27.848 Laternenpfähle

12.422 Gullis

7.000 Gebäude

35.000 Fußgänger*innen

Da kommt einiges zusammen und das sieht auch entsprechend aus. Vor allem für Entwickler*innen dürfte das ganz besonders interessant sein, weil die Werkzeuge der Unreal Engine 5 nicht nur viel zu können scheinen, sondern auch einfach bedienbar sein sollen. Alle, die nur spielen, können sich anhand des hier Gezeigten aber auch schon mal auf die Grafik der Zukunft freuen.

Wie findet ihr die Tech-Demo? Habt ihr sie ausprobiert und was hat euch am meisten beeindruckt? Schreibt es uns in die Kommentare.