Resident Evil 4 Remake: Capcom veröffentlicht Demo

Das Remake von Resident Evil 4 steht in den Startlöchern. Beim gestrigen Spotlight-Showcase kündigte Capcom an, dass ab sofort eine Demo verfügbar ist. Wir haben alle wichtigen Infos zur Demo und weiteren Ankündigungen.

Was beinhaltet die Demo zum Resident Evil 4 Remake?

In der sogenannten „Chainsaw Demo“ könnt ihr die ersten 20 Minuten des Horror-Survival-Games erleben. Nach der Eröffnungsszene folgt ihr Leon S. Kennedy auf seiner Suche nach der Präsidententochter Ashley Graham in einem spanischen Dorf.

Im mysteriösen Ort angekommen, folgt auch schon der erste große Kampf auf dem Marktplatz. Neben den gruseligen Dorfbewohnern, trefft ihr zudem auf Dr. Salvador. So könnt ihr also auch gleich das überarbeitete Kampfsystem testen.

Auf welchen Plattformen ist die Demo spielbar und gibt es ein Zeitlimit?

Keine Angst, ihr werdet nicht plötzlich aus dem Spiel geworfen. Ihr könnt den Umfang der Demo gänzlich ausreizen und in eurem eigenen Tempo spielen – das sogar so oft ihr wollt.

Die „Chainsaw Demo“ ist seit gestern Nacht kostenlos für PlayStation 4&5, sowie Xbox Series X/S und PC (via Steam) erhältlich und bis zum finalen Release am 24. März 2023 spielbar.

„Wir hoffen, es gefällt euch, einen Teil dieses neu aufgelegten Survival-Horrors auszuprobieren.“, so Producer Yoshiaki Hirabayashi

Gefällt euch also, was ihr seht, könnt ihr die Neuauflage von RE4 anschließend vorbestellen. Alles wichtige dazu, erfahrt ihr in unserem Preorder-Guide.

Was hat Capcom sonst noch auf Lager?

Neben dem heißersehnten RE4-Remake, wurden auch Details zu weiteren Veröffentlichungen bekannt gegeben.

So wird der Dino-Shooter Exoprimal am 14. Juli 2023 für Xbox One & Series X/S, PlayStation 4&5 sowie PC erscheinen. Zudem wird vom 17. bis 20. März ein offener, plattformübergreifender Beta-Test stattfinden.

Weiterhin ging es um die Neuauflage von Ghost Trick: Phantom-Detektiv, die am 30. Juni 2023 weltweit für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (via Steam) veröffentlicht wird. Darin enthalten sind neue Features, Illustrationen, Trophäen und neu arrangierte Musiktitel aus dem Originalspiel.

Zu guter Letzt soll am 28. April 2023 mit „Monster Hunter Rise: Sunbreak“ eine umfangreiche Erweiterung aus der Welt der Monster Hunter erscheinen. Ebenfalls erhältlich für für PlayStation 4&5 sowie Xbox One & Series X/S. Updates für Nintendo Switch und PC werden im April bekannt gegeben.