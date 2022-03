Exoprimal ist zwar kein Dino Crisis, aber hat trotzdem eine Verbindung zum Klassiker

Capcom hat vergangene Woche erst die Fans geschockt und dann enttäuscht, als sie auf der State of Play ein neues Spiel zeigten. Mit Exoprimal bietet der Hersteller nämlich einen Shooter mit Dinos, obwohl sich viele ein neues Dino Crisis wünschten.

Jetzt wurde bekannt, dass es aber doch eine Verbindung zwischen dem klassischen PS1-Spiel und dem neuen Multiplayer-Titel gibt. Auch wenn es vielleicht nicht in der Form ist, wie sich Fans gewünscht hätten.

Ehemaliger Dino Crisis-Entwickler an Exoprimal beteiligt

Auf Resetera teilte ein User zuletzt einen Tweet von Hiroyuki Kobayashi. In diesem teilte er all die Spiele, an denen er bisher bei Capcom beteiligt war. Ganz am Ende wird „Exoprimal“ erwähnt:

小林が深く関わった新規タイトル!

バイオバザード

ディノクライシス

ふしぎ刑事

デビルメイクライ

P.N.03

めいわく星人パニックメーカー

キラー7

戦国BASARA

ドラゴンズドグマ

ガイストクラッシャー

大逆転裁判

めがみめぐり

エグゾプライマル — 小林裕幸 (@HiroKobaP) March 10, 2022

Wer ist Hiroyuki Kobayashi? Der Entwickler ist meistens ein Produzent von Capcom-Spielen. So hat er an Reihen wie Resident Evil, Devil May Cry und Phoenix Wright bisher gearbeitet. Aber er war ebenfalls an allen drei Dino Crisis-Spielen beteiligt. Dort war er als Planner und später als Produzent zuständig.

Ein gutes Zeichen für Exoprimal? Kobayashi erwähnt nicht, was seine Rolle bei Exoprimal sein wird. Aber wie schon bei den Dino Crisis-Spielen wird er hier wahrscheinlich keine kreative Stelle haben. Es ist also unwahrscheinlich, dass der Dino-Shooter wirklich davon profitiert, dass jemand dabei ist, der schon an „Dino Crisis“ beteiligt war. Fans sollten sich deshalb von dem Gedanken eines Survival-Dino-Horrorspiels leider verabschieden.

Was ist Exoprimal?

Capcom hat vor kurzem den Multiplayer-Shooter enthüllt. In der nahen Zukunft seid ihr Teil einer Soldatengruppe, die sich mit Exosuits Dinosaurier stellen müssen. Denn aus Wurmlöchern kommen die unterschiedlichen Urviecher, wie Raptoren, Triceratops und ein T-Rex.

Dafür schließt ihr euch zu einem Trupp aus bis zu fünf Freunden zusammen. In der Gruppe hat jeder eine andere Rolle mit unterschiedlichen Fähigkeiten. So gibt es Nah- und Fernkampfwaffen, wie Schwerter respektive Maschinengewehre. Tanks mit Schildern, die den Rest der Truppe vor Schaden schützen, sind ebenfalls Teil der Exosuits. So könnt ihr euch auf jede mögliche Situation anpassen.

