Kein neues Dino Crisis? Dann spielt das neue Dinobreak

Capcom hat in den 90er-Jahren nicht nur mit Street Fighter oder Resident Evil für Aufsehen gesorgt. Hier wurde eine ganz beliebte Marke in der Gaming-Community geboren, die bis heute einen spannenden Ansatz verfolgt.

Was wäre, wenn die Menschheit auf urzeitliche Dinosaurier treffen würde? Und wie sähe das aus, wenn das Ganze dann noch mit Survival-Action in „Resident Evil“-Manier gepaart würde? Na, dann entsteht ein waschechtes Dino Crisis, das 1999 für rege Begeisterung sorgte.

Dazu sei gesagt, dass Shinji Mikami für die Reihe verantwortlich ist, der den Grundstein für Resident Evil legte.

Das Blöde ist nur, dass die Fans der eingestellten Spielreihe bis heute hinterhertrauern. Ein Dino Crisis 4 oder ein Remake der ersten Teile wurde bis heute nicht angekündigt.

Was also tun? Richtig, man besorgt sich anderweitig Ersatz.

Dinobreak, der neue Dino Crisis-Klon

An dieser Stelle kommt Dinobreak ins Spiel, ein ganz neuer Klon, der in die Fußstapfen von „Dino Crisis“ tritt. Schaut euch hier den offiziellen Trailer zum Spiel an!

Dead Drop Studios erklärt via Co-Founder Evan Wolbach:

„Mit Dinobreak reagieren wir auf die enorme Fannachfrage nach einem spirituellen Nachfolger von Dino Crisis.“

Er bestätigt selbst, dass es sich hier um eine Art geistigen Nachfolger von Dino Crisis handeln würde. Und dass Capcom bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht selbst auf die große Nachfrage reagiert hat, ist mehr als fragwürdig. Weiter heißt es in dem Schreiben:

„Wir freuen uns, das prähistorische Survival-Horror-Erlebnis endlich in die Zukunft zu bringen, sowohl für Fans, die sich nach dem Retro-Erlebnis sehnen, als auch für Fans, die sich nach dem Retro-Erlebnis sehnen, und für Neulinge, die sich noch nicht in das spannende und aufregende Gameplay dieses Genres verliebt haben.“

Worum gehts in Dinobreak?

In „Dinobreak“ schlüpfen wir in die Rolle von Lydia im Jahre 1999, das ist die Hautpfigur, die sich den Dinosauriern in Cypress Ridge stellen muss, die plötzlich überall auftauchen. Sie sucht nach dem Ursprung des Vorfalls und stellt sich die Frage, wie es überhaupt zu dem Dinobefall kommen konnte.

Es macht den Anschein, als könnte die Vision des Entwicklerstudios wahr werden. Zum aktuellen Zeitpunkt wirkt das Teasermaterial wie ein waschechtes Versprechen.

Das Spiel soll die klassischen Survival-Horror-Elemente mitbringen. Hier dürfen limitierte Inventarplätze, knappe Ressourcen und eine begrenzte Speichermöglichkeit keinesfalls fehlen.

Obendrein erwartet uns wohl ein extrem „cheesy“ Voice-Acting à la Jill-Sandwich, während es drei verschiedene Kameraoptionen ins Spiel schaffen:

Fixierte Kameras

Third-Person-Perspektive

First-Person-Perspektive

Echte Veteranen spielen selbstredend mit der fixierten Kamera für den gewissen Extragrusel!

Wichtig zu wissen: Das Spiel kommt mit der klassischen Panzersteuerung, doch die werdet ihr dann ausschalten können. Das Spiel erscheint am 4. Oktober 2023 für den PC und Nintendo Switch.