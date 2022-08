The DioField Chronicle: Ab heute gibt es die Demo zum neuen Strategie-RPG

Im März dieses Jahres kündigte Publisher Square Enix, in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam von Lancarse, sein neuestes Strategie-Rollenspiel The DioField Chronicle an. Ab sofort steht die Demo zum testen bereit.

The DioField Chronicle bietet strategische Kämpfe in Echtzeit

„The DioField Chronicle“ ist ein Echtzeit-Strategie-Rollenspiel mit einem Kampfsystem, das sich Real-Time Tactical Battle (kurz RTTB) nennt. Das heißt, es wird keine gewohnten, rundenbasierten Kämpfe geben, sondern Echtzeit-Taktik.

Zu den Besonderheiten dieses Systems gehört auch, dass die Schlachtfelder über verschiedene Eigenheiten verfügen, die im Kampf einen strategischen Vorteil bieten können.

Laut Square Enix ist „The DioField Chronicle“ eine Mischung „aus Fantasy, Mittelalter und Moderne“ und offenbar sehr vom bekannten Franchise Final Fantasy inspiriert – insbesondere was den Look angeht.

Im folgenden Gameplay-Video bekommt ihr einen Einblick in das Kampfsystem, die Grafik, die Charaktere und die Missionen.

Darum geht es in The DioField Chronicle

Der Fokus der Geschichte liegt auf der Insel DioField im Königreich Alltein, in dem dank der Shaytham-Dynastie über 200 Jahre lang Frieden herrschte. Eine neue Macht bedroht diesen Frieden jedoch, denn die Insel verfügt über ein reiches Jade-Vorkommen „– einem Mineral, das als Grundzutat für Magie und Zauberei heiß begehrt ist“.

Die Hoffnung der Menschheit liegt auf einer Söldnertruppe, die sich „Blaufüchse“ nennt. Helfend zu Seite stehen ihnen zum Beispiel auch Orbs, die mit jedem Treffer aufgeladen werden und dann ihre Macht entfalten. Dabei ist es an den Spieler*innen, wie sich diese Macht letztlich auswirken soll.

In der Demoversion, die ab heute für die alte und neue Konsolengeneration verfügbar ist, können Spieler*innen den Anfang von „The DioField Chronicle“ erleben. Der dabei erreichte Fortschritt kann später in die Vollversion übertragen werden.

„The DioField Chronicle“ wird ab dem 22. September 2022 für den PC, PlayStation 4&5, Xbox One & Series X/S sowie Nintendos Switch erhältlich sein, kann aber jetzt schon vorbestellt werden.