The DioField Chronicle: Demo kommt, Presale gestartet! – Preorder-Guide

Am 10. März 2022 hat Square Enix mit „The DioField Chronicle“ sein neuestes Strategie-RPG angekündigt. Die Spieler*innen erwartet eine epische Geschichte mit taktischen Kämpfen in Echtzeit. Der Presale ist nun offiziell gestartet und wir verraten euch, wo ihr das Game erwerben könnt.

„The DioField Chronicle“ steht ab sofort für PlayStation 5, PS 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam) im Vorverkauf bereit.

Das neue Franchise von Square Enix und Lancarse Ltd kann bereits vor der Veröffentlichung mit einer kostenlosen Demo getestet werden. Diese steht ab dem 10. August bereit. Spieler*innen können den Anfang des Spiels erleben und ihren Fortschritt später in die Vollversion übertragen.

The DioField Chronicle erzählt von Krieg und Ehre

Was ist The DioField Chronicle? In „The DioField Chronicle“ erleben Spieler*innen eine einzigartige Welt, die Einflüsse aus Fantasy, Mittelalter und Moderne verbindet:

„Das Zeitalter der Mythen weicht einem Zeitalter großer Unruhe … Die Welt der Menschen wird von einem Krieg geplagt, der viele Jahre währt. Eine Gruppe aus Elitesöldnern, die Blaufüchse, erhebt sich inmitten der Flammen und des Chaos und ihr Schicksal und ihre mutigen Taten werden für lange Zeit in Liedern besungen werden. Doch wird der Name „Blaufuchs“ letzten Endes ein Symbol für Hoffnung oder Tragödie sein“, so beschreibt es Square Enix.

Mit „The DioField Chronicle“ bekommen die Spieler*innen ein „Real Time Tactical Battle“ (RTTB). In dem strategischen Echtzeit-Kampfsystem werden sie von einer düsteren und fesselnden Geschichte begleitet. Das Strategie-RPG trägt die Handschrift eines talentierten und erfahrenen Teams:

einzigartige Charakterdesigns von Taiki (Lord of Vermilion III, IV)

Artwork von Isamu Kamikokuryo (Final Fantasy XII, Final Fantasy XIII)

stimmungsvolle Orchestermusik der weltberühmten Komponisten Ramin Djawadi und Brandon Campbell (Game of Thrones)

Gibt es einen Preorder-Bonus?

Ja, wenn ihr das Spiel im Vorverkauf bestellt, gibt es ein Steelbook obendrauf, wie Square Enix offiziell im Store bestätigt.

Was ist in der Digital Deluxe Edition enthalten?

In der Digital Deluxe Edition wird zusätzliche Ausrüstung enthalten sein. Etwa die Waffe „Ritterspeer” und das Accessoire „Mystischer Ring“. Obendrauf gibt es den digitalen Soundtrack und das ebenfalls digitale Artbook von „The DioField Chronicle“.

Vorbesteller*innen erhalten außerdem im Spiel einsetzbare Bonusgegenstände. Darunter das „Rhopastomesser“ (in einer exklusiven Farbe) und den „Rekrutenreif“.

Was bringt die Collector’s Edition?

Was beinhaltet die Collector’s Edition? Das Collector’s Edition Set kommt in einer speziellen Collector’s Edition Box zu euch nach Hause. Darin enthalten sind die Standard Edition des Spiels, das Brettspiel „The DioField Chronicle“ und ein Set aus vier Ansteckern.



Wichtig zur Preorder: Ihr könnt die Box in begrenzter Stückzahl und exklusiv im Square Enix Store vorbestellen.