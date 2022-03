The Diofield Chronicle – Square Enix kündigt neues Strategie-RPG an, Game of Thrones-Komponisten an Bord

Im Rahmen der State of Play von Sony, die am 9. März 2022 abgehalten wurde, gab es ein paar Neuerungen aus dem Hause Square Enix zu sehen. Darunter das vielversprechende Strategie-RPG „The Diofield Chronicle“.

Was ist The Diofield Chronicle?

„The Diofield Chronicle“ ist ein Strategie-RPG, das mit einem „neuen und hochstrategischen Echtzeitkampfsystem“ daherkommt, das sich Real-Time Tactical Battle (kurz RTTB) nennt. Die Kämpfe finden auf Schauplätzen statt, die mit einem Dioarama-Stil in Szene gesetzt werden. Die Kampfszenen sollen jedoch in Echtzeit ablaufen, während wir entsprechende Befehle geben können.

Wichtig ist unter anderem der richtige Einsatz von Fähigkeiten, während ihr euch sinnvolle Ausrüstung zulegen könnt. Ebenfalls im Fokus des Kampfes werden die einzelnen Klassen der Charaktere liegen. Das alles erinnert leicht an Octopath Traveler, zumindest der Diorama-Stil in puncto Grundidee und die Anlehnung an strategische Kämpfe. Doch das RTTB könnte dem Ganzen einen willkommenen Neuanstrich verleihen.

Inhaltlich geht es mit diesem ganz neuen Franchise in eine Welt, die laut Square Enix eine Mischung „aus Fantasy, Mittelalter und Moderne“ darstellt, während sie von all diesen Faktoren inspiriert wurde. Das aller klingt doch strak nach einem Final Fantasy.

Die Story schickt uns in eine Welt, in der wir dank der Shaytham-Dynastie über 200 Jahre lang in Frieden leben durften auf einer Insel namens DioField. Doch das Königreich Alletain sieht sich mit dem Ende des Friedens konfrontiert, denn neue Parteien steigen auf und diese bringen gemeinsam mit moderner Magie die Welt aus dem Gleichgewicht. Squar Enix gibt an:

„Das Königreich Alletain verfügt über große Vorkommen von Jade – einem Mineral, das als Grundzutat für Magie und Zauberei heiß begehrt ist – und deshalb haben es sowohl das Imperium als auch die Allianz auf die Insel DioField abgesehen. Spieler*innen kommandieren eine Elitetruppe von Söldnern, die sich die Blaufüchse nennen. Wird der Name „Blaufuchs“ für Hoffnung oder für finsterste Verzweiflung stehen?“

Das Spiel wird von Squar Enix, in Zusammenarbeit mit Lancarse Ltd. entwickelt, die bereits bestens vertraut sind mit dem Strategie-Genre. Außerdem wurden Charakterdesigns von Taiki (Lord of Vermilion III, IV) verbaut und die Artworks stammen aus der kreativen Feder von Isamu Kamikokuryo (Final Fantasy XII, Final Fantasy XIII).

Bei der Orchestermusik könnten Fantasyfans hellhörig werden, denn hier sind doch tatsächlich die berühmten Komponisten Ramin Djawadi und Brandon Campbell mit der von der Partie, die unter anderem für die musikalische Kulisse in Game of Thrones gesorgt haben. Sie schufen unvergessliche Werke wie „Light of the Seven“.

Allzu lange müssen wir nicht mehr warten auf „The Diofield Chronicle“, denn das Spiel erscheint noch 2022 für PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC (Steam) und Nintendo Switch.