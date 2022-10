Auf Twitter geht gerade ein Videoclip viral, der eine Design-Studie zeigt. Sie gehört zu einem Videospiel, das auf der Unreal Engine 5 basiert und täuschend echt aussieht. Wir sehen das Geschehen aus der Perspektive, die auch die Aufnahmen einer Bodycam erzeugen würden. Das sieht wirklich cool und beeindruckend aus.

Unreal Engine 5-Bodycam-Spiel sieht auf den ersten Blick täuschend echt aus

Worum geht’s? Das Spiel hat bisher keinen richtigen Namen und wir wissen auch so gut wie nichts darüber. Außer dem, was an Informationen in dem zugehörigen Tweet angegeben wird – und was im Video zu sehen ist.

Der Tweet stammt von Alexandre S. aka esankiy und dieser Mensch erklärt, an einem „Bodycam-Style-Spiel“ zu arbeiten. Ein Hashtag und die Twitter-Bio deuten darauf hin, dass das Spiel in der Unreal Engine entsteht. Anhand der Qualität gehen wir stark von der Unreal Engine 5 aus. Alexandre arbeitet offenbar beim Entwicklerstudio DRAMA als Technical Artist.

Aber am besten seht ihr euch das Video erst einmal selbst an:

Aktuell noch in Arbeit: Das Spiel befindet sich offensichtlich noch in der Entwicklung. Wann es erscheinen soll, ob das überhaupt jemals passiert und wenn, für welche Plattformen es dann herauskommt, steht noch in den Sternen.

Sieht schon fantastisch aus: Die Qualität und der Realismus der Grafik wirken aber schon sehr beeindruckend. Die Umgebung erinnert an Escape from Tarkov, PUBG oder STALKER 2. Viele Kommentare drehen sich darum, dass sie auf den ersten Blick nicht erkennen konnten, dass das hier ein Videospiel ist.

Die Perspektive ist spannend: Das Experiment mit dem Bodycam-Feeling darf getrost als gelungen bezeichnet werden. Das Gezeigte wirkt tatsächlich genau so, als würden wir hier die Aufnahmen oder den Livestream sehen, der mit einer Bodycam aufgezeichnet wird, die an der Brust einer Person angebracht ist.

Wie gefällt euch der Stil, wie findet ihr die Grafik? Hättet ihr Lust das zu spielen? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare.