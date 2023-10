Quake-Nachfolger Wrath erscheint 2024 und das wurde auch Zeit!

Im Rahmen der Publisher-Präsentation Realms Deep 2023 wurde bekanntgegeben, dass der geistige Nachfolger von Quake im nächsten Jahr in der Vollversion erscheint. Der Releasetermin von Wrath: Aeon of Ruin fällt auf den 27. Februar 2024.

Passend dazu gab es einen offiziellen Release-Date-Trailer, der uns zeigt, worauf wir uns im Retro-Shooter freuen dürfen. Schaut ihn euch doch hier direkt an!

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Was ist Wrath: Aeon of Ruin?

Bei Wrath: Aeon of Ruin handelt es sich um einen Shooter, der in der Quake-1-Engine entsteht. Das Spiel sieht also nicht nur so aus wie „Quake“, es enthält die gleiche DNA und wird obendrein von KillPixel unter 3D Realms entwickelt, die ein Händchen für moderne Retro-Shooter haben. 3D Realms blüht aktuell als Shooter-Publisher richtig auf, da sie sich bei ihren Veröffentlichungen eher auf eine Nische konzentrieren, die sogenannten Boomer-Shooter à la DOOM und Duke Nukem 3D.

Wrath ist sozusagen eine Neuinterpretation der ersten Quake-Spiele. Wir werden in die Haut des sogenannten Outlanders gesteckt, der in einer zeitlosen See umhertreibt und sich daraufhin an der Küste einer sterbenden Welt wiederfindet. Die Entwickler*innen geben an:

„Aus der verschlingenden Dunkelheit taucht plötzlich ein in Weiß gehülltes Wesen auf, der Hirte der Abwegigen Seelen, der dir befiehlt, die verbleibenden Wächter der Alten Welt zu jagen. Erkunde uralte Ruinen, enthülle vergessene Geheimnisse und bekämpfe die lauernden Schrecken.“

Auf spielerischer Ebene erhalten wir 9 Waffen und 10 Artefakte, die uns im First-Person-Kampf dienlich sind. Es ist eben ein waschechter Shooter der alten Schule.

Mit unserer Ausrüstung dürfen wir dann finstere Grabkammern, versunkene Ruinen, dunkle Wälder und verdorbene Tempel erkunden.

Falls ihr mit den Shootern der 90er-Jahre etwas anfangen könnt, seid ihr mit Wrath gut bedient. Das erste Feedback auf Steam, zur Early-Access-Version, ist gut. Und die Community hat sich schon seit geraumer Zeit gefragt, wann es endlich zur Vollversion kommen würde.

Da die Vollversion bald erscheint, würde ich jedem empfehlen bis zur Vollversion für die perfekte Experience zu warten. Ihr erhaltet das Spiel allerdings schon jetzt mit einem großen Rabatt von 20% (Ende in Kürze).