Resident Evil Re:Verse – Release verschoben, kein neues Datum

Der Deathmatch-Shooter Resident Evil Re:Verse sollte ursprünglich mit Resident Evil 8 am 7. Mai 2021 erscheinen. Capcom hat sich nun jedoch dazu entschieden, die kostenlose Dreingabe zum Hauptspiel nach hinten zu verschieben. Der ursprüngliche Releasetermin wurde demnach aufgehoben.

The Resident Evil ambassadors have received an email mentioning that RE:Verse will be available in the summer, I also received that email, there are no further details. https://t.co/E103PFP7m7 pic.twitter.com/b5sbTT6mXF — Resident Evil 8 VILLAGE Info/Countdown (@RE8countdown) April 27, 2021

Wann erscheint Resident Evil Re:Verse? Ein finales Datum für den Release gibt es nicht. Das Entwicklerstudio gibt lediglich Sommer 2021 als möglichen Zeitraum für die Veröffentlichung an.

Die entsprechende Information hat Capcom an alle Teilnehmer*innen des „Resident Evil Ambassadors“-Programms herausgeschickt. Aber keine Sorge, dieser Aufschub wird sich nicht auf den Release von „Resident Evil 8“ auswirken. „Village“ erscheint also wie geplant am 7. Mai 2021.

Was ist Resident Evil Re:Verse?

So oder so hat „Resident Evil Re:Verse“ im Grunde herzlich wenig mit dem nächsten Haupteintrag in der Spieleserie am Hut. Viel mehr ist es ein dedizierter Shooter, der das „Resident Evil“-Universum in gewisser Weise zusammenführt.

Ihr werdet also mit so ziemlich allen bekannten Charakteren gegeneinander antreten können, in völlig losgelösten 6-vs.-6-Deathmatches. Stellt euch also das Gunplay aus Resident Evil 3 Remake vor, das in ähnlicher Form nun für diesen Shooter herhält.

In den Kampf geschickt werden zudem Biowaffen wie der Nemesis aus dem 3. Teil sowie Antagonisten, – beispielsweise Jack Baker aus Resident Evil 7 – neben Serienstars wie Chris Redfield. Heißt also, wenn ihr ein digitales Ableben erleidet, werdet ihr als Biowaffe zurück in den Kampf geschickt.

Wie viel Langzeitpotenzial das Spiel bietet, wird sich dann zum Release noch zeigen müssen. Wenn es ein finales Releasedatum gibt, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de. Und alle Infos zur Open Beta des Spiels findet ihr hier:

