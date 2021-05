E3 2021: Livestreams, Zeitplan, Uhrzeit, Termine & Games im Überblick

Aufgrund der Corona-Pandemie findet die E3 2021 in diesem Jahr vom 12. bis 15. Juni 2021 ausschließlich in digitaler Form statt. Die einzelnen Entwicklerstudios und Publisher präsentieren auf der weltweit größten und bedeutendsten Messe für Video- und Computerspiele ihre Neuheiten sowie Highlights in Form von Panels und Keynotes mit Gästen live im Los Angeles Convention Center. Zuschauer*innen und Fans weltweit können virtuell per Livestream an den Veranstaltungen teilnehmen können.

Vor Ort fungieren Greg Miller, Jacki Jing und Alex „Goldenboy“ Mendez als Gastgeber des Online-Events, durchgeführt von der Entertainment Software Association (ESA). Im Rahmen der mehrtägigen Veranstaltung werden auch in diesem Jahr die Game Critics Awards verliehen.

Alle Infos zur E3 2021

Fans dürfen sich auf der Spiele-Messe E3 2021 wieder auf zahlreiche Enthüllungen und neue Spiele vorzugsweise für die Next-Gen-Konsolen PS5 und die Xbox Series X freuen. Wir zeigen euch die Programme der einzelnen Studios und wann welches Panel genau stattfinden wird. Während der vier Tage berichten wir natürlich wieder zeitnah von den Ankündigungen, Enthüllungen und Entwicklungen der einzelnen Studios und Publisher.

Wer kann teilnehmen? An der virtuellen E3 2021 kann jeder kostennlos teilnehmen, es braucht kein Ticket oder kostenpflichtigen Zugang zur Spielemesse. Sämtliche Präsentationen stehen für jeden online zur Verfügung, bestätigten unlängst die Veranstalter.

Wie funktioniert das? Wer dabei sein möchte, der sollte sich sputen: Ab Ende Mai geht die Online-Registrierung an den Start, über die Fans Zugriff auf die kostenlosen Inhalte erhalten werden. Man kann aber auch einfach über die virtuelle Messe schlendern, verschiedene Stände besuchen und sich in Foren mit Gleichgesinnten austauschen. Das ermöglicht die offizielle E3-App oder das Online-Portal der E3 2021.

© ESA

Das Programm der E3 2021

Ein genauer Zeitplan sämtlicher Live-Veranstaltungen per Stream wird in den nächsten Tagen veröffentlicht. Erste Programmpunkte etwa von Ubisoft oder Microsoft/Bethesda stehen schon fest, die übrigen werden in Kürze folgen und an dieser Stelle nachgepflegt, sobald sie bestätigt wurden.

Ubisoft Forward

Wann : Samstag, den 12. Juni ab 21 Uhr deutscher Zeit (MESZ)

: Samstag, den Wo: Livestream per Ubisoft Forward, YouTube und Twitch

Was erwartet uns? Unter den möglichen Updates sind sicherlich Games, die bereits vor einer Weile angekündigt worden sind und deren Release noch für dieses Jahr geplant ist: Dazu zählen Far Cry 6, die VR-Projekte zu Assassin’s Creed und Splinter Cell sowie Riders Republic. Weitere Infos zu Assassin’s Creed Valhalla DLC-Roadmaps dürfte es ebenfalls geben, ebenso zu Prince of Persia: Sands of Time Remake und Rainbow Six: Quarantine. Zudem werden Updates zu den neuen Spielen Beyond Good & Evil 2 und Skull & Bones erwartet.

© Ubisoft

Microsoft Xbox & Bethesda Games Showcase

Wann : Sonntag, 13. Juni ab 19 Uhr deutscher Zeit (MESZ)

: Sonntag, Wo: Livestream per Twitch, YouTube, Twitter und Facebook

Was erwartet uns? Microsoft kündigt Neuigkeiten und Updates zu den folgenden Games an:

© Bethesda/Microsoft

Weitere Pressekonferenzen im Rahmen der E3 2021

Devolver Digital: 12. Juni 2021

12. Juni 2021 Wholesome Games: 12. Juni 2021, um 19 Uhr

12. Juni 2021, um 19 Uhr PC Gaming Show & Future Games Show: 13. Juni 2021

13. Juni 2021 Future Games Show: 13. Juni 2021

13. Juni 2021 Limited Run Games: 14. Juni 2021, um 20 Uhr

Teilnehmende Studios und Publisher

Bislang haben einige wichtige Publisher und Entwickler ihre Teilnahme an der virtuellen E3 2021 bestätigt, wie Activision, Bandai Namco, Bethesda, Capcom, Epic Games, Square Enix, Nintendo, Ubisoft und Microsoft Xbox. Einzig Sony und Electronic Arts werden an der diesjährigen Online Spiele-Messe E3 nicht teilnehmen.

Wir gehen davon aus, dass Sony im Rahmen der E3 eine eigene State of Play-Ausgabe veranstalten wird, um neue Infos zu Horizon Forbidden West und Co. mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Nintendo wird wohl ebenfalls einen eigenen Livestream auf die Beine stellen. Genaue Informationen zu einer Nintendo-Präsentation ist bislang aber nicht bekannt gegeben worden.

Die Liste der Teilnehmer sieht wie folgt aus:

Activision

Amazon Game Studios

Bad Button Studio

Bandai Namco

Bethesda

Capcom

Devious Eye Entertainment

Deep Silver

Epic Games

Freedom Games

Funcom

Gameloft

Gearbox

GungHo Online Entertainment

Kalypso Media

Koch Media

Limited Run Games

NCSOFT

nDreams

NetEase Games

Nintendo

Nvidia

Oculus

Rebellion

Sega

Square Enix

Take-Two

THQ Nordic

Ubisoft

Warner Bros. Games

Microsoft Xbox

Xseed Games

Abseits der E3 2021

Ebenfalls spannend zu beobachten sein dürfte Electronic Arts mit der EA Play Live sein. Das Sommer-Event findet allerdings außerhalb der E3 2021 Ende Juli statt.

Wann : Dienstag, 22. Juli

: Dienstag, Wo: wird noch angekündigt

© EA