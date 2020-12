Perfect Dark: The Initiative stellen ihr erstes exklusives Xbox-Projekt vor

Auf den Game Awards 2020 kündigte The Initiative, das vor zwei Jahren neu gegründete Xbox Game Studio, ihr erste großes Projekt an: Perfect Dark. Das Entwicklerstudio besteht aus Veteranen der Spielebranche, die eine gemeinsame Leidenschaft für Storytelling, World Building und unvergessliche Spielmomente teilen. Das Team hat es sich auf die Fahne geschrieben die kultige IP neu zu interpretieren.

Was ist Perfect Dark?

„The Dark“ erschien 2000 für das Nintendo 64. In Deutschland verzichtete Nintendo allerdings auf eine Veröffentlichung aufgrund der Sorge um eine Indizierung wie beim Vorgängerspiel. Entwickelt wurde der Ego-Shooter von dem englischen Entwicklerstudio Rare. Nun möchte The Initiative aus dem N64-Klassiker also einen AAA-Shooter machen. Der Release ist dabei exklusive für Xbox-Konsolen geplant. Einen konkreten Termin gibt es bislang nicht.

Den offiziellen Ankündigungs-Trailer haben wir für euch im Folgenden eingebunden.