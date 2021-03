Assassin’s Creed Valhalla: So hätte das Spiel eigentlich enden sollen

Assassin’s Creed Valhalla hätte offenbar anders enden sollen, wie Narrative Director Darby McDevitt verraten hat. Einige grundlegende Dinge wären dabei zwar gleich geblieben, es wären schließlich jedoch zwei andere Charaktere in die Verantwortung gezogen worden. Dieses alternative Ende wäre wahrscheinlich im Interesse von Fans früherer AC-Teile gewesen.

Wir kommen auf das Ende von AC Valhalla zu sprechen. Solltet du nichts zum Finale des Spiels erfahren wollen, solltest du an dieser Stelle aufhören zu lesen.

Assassin’s Creed Valhalla: Ein Ende mit Shaun oder Rebecca?

„Assassin’s Creed Valhalla“ endet verblüffender Weise damit, dass Basim, der sich als Widergeburt des mächtigen Isu Loki der Ersten Zivilisation erweist, Layla als Protagonistin ersetzt. Nachdem man seit Assassin’s Creed Origins die Sequenzen der Gegenwart mit Layla durchlebte, endete ihre Reise in Valhalla schlussendlich mit ihrem Verbleib in der Kammer von Yggdrasil – irgendwo zwischen Raum, Zeit und einer metaphysischen Version von Desmond Miles.

Wie sollte Valhalla eigentlich enden? Offenbar hatte Ubisoft zuvor in Betracht gezogen, die Spieler*innen nach dem Ausschneiden von Layla zwischen zwei Mitglieder*innen wechseln zu lassen: Shaun Hastings und Rebecca Crane. Shaun und Rebecca sind seit langem Teil des Assassinenordens und waren bereits enge Begleiter*innen von Desmond. Fans wären hier also in die Rolle echter Ikonen geschlüpft.

Dann kam jedoch die Idee auf, Basim zum Protagonisten der heutigen Zeit zu machen. Ein überraschend passendes Ende, wenn man bedenkt, dass die Welt kurz vor dem Ende steht und die Wiedergeburt von Loki quicklebendig in genau diese Welt zurückkehrt. Immerhin ist sein Alter Ego Loki in der nordischen Mythologie der Verursacher von Ragnarök, dem Weltuntergang.

Am Ende von AC Valhalla übernehmen Spieler die Rolle von Basim. Layla verbleibt dagegen in der Simulation, um eine Lösung für herannahende Apokalypse zu finden. © PlayCentral

Was mit kommenden Assassinen-Games aus dem realisierten Ende gemacht wird, steht bislang noch in den Sternen. Dass Ubisoft ausgehend von „Assassin’s Creed Valhalla“ jedoch zahlreiche Möglichkeiten hätte, die Reihe verheißungsvoll fortzusetzen, haben wir in einem anderen Beitrag näher erklärt:

