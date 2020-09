Skull & Bones – Wann erscheint es? Entwickler-Update handelt von Comeback in 2021

Ubisoft hat ein offizielles Update zu Skull & Bones geteilt. Elisabeth Pellen, Creative Director des Spiels, beschreibt innerhalb eines Blog-Eintrags, wie es aktuell um den Titel steht. Die wichtigste Info vorab: es wird immer noch erscheinen! Doch sie haben eine „neue Vision“ für das Spiel.

Skull & Bones: Ein Lebenszeichen: Piratenspiel verschoben

Skull & Bones: Eine neue Vision

Wie sie erklärt, arbeite Ubisoft Singapur daran, dass Spiel zu veröffentlichen. Wenn es einmal da ist, soll es jahrelang unterstützt werden. Sie möchten aus dem Seeschlachten-Spiel also ein Service-Game machen.

Als Beispiele fungieren hier For Honor, Rainbow Six: Siege oder gar The Division 2, die allesamt immer noch mit neuen Inhalten versorgt werden.

Der überarbeitete Titel soll irgendwann in der Zukunft präsentiert werden. Während der aktuellen Ubisoft Forward vom 10. September 2020 gab es diesbezüglich noch nichts zu sehen.

Warum wurde Skull & Bones verschoben?

Einfach gesagt benötigten sie einfach mehr Zeit, weil sie sich etwas „Größeres für Skull & Bones erträumten“. Deshalb gab es in der Vergangenheit „notwendige Verschiebungen“.

Sie stellte sich fragen wie:

Wie modernisieren wir die klassische Piratenfantasie?

Wie stellen wir sicher, dass es eine immersive Erfahrung wird?

Wie erschaffen wir coole und denkwürdige Momente im Spiel?

Demnach musste die Grundidee des Spiels einfach eine Evolution durchlaufen, an der zahlreiche neue Entwickler mitarbeiten würden, die in den letzten 2 Jahren dazukamen.

Pellen beschreibt ein „Comeback im nächsten Jahr“. Demnach wird Skull & Bones wohl ein Next-Titel für die Xbox Series S, Series X und PS5.