VR-Version zu Resident Evil 4 für die Oculus Quest 2 angekündigt

In der Nacht vom 15. auf den 16. April 2021 veranstaltete Capcom ein Showcase zum Resident Evil-Franchise. Im Rahmen der digitalen Veranstaltung, die um Mitternacht startete, bekamen wir unter anderem zahlreiche Infos zum neuesten Ableger der Reihe: Resident Evil 8 serviert.

Spieler dürfen sich auf den Action-Modus The Mercenaries sowie zwei Demos freuen, die noch vor dem offiziellen Release des Horrortitels Anfang Mai für die verschiedenen Plattformen freigeschaltet werden. Außerdem gab Capcom eine Kooperation mit den Entwicklern von Dead by Daylight bekannt. Schon bald könnt ihr in dem asynchronen Horror-Game von einem Killer aus der „Resident Evil“-Reihe gejagt werden.

Resident Evil 4 in VR

Eine weitere gute Nachricht richtet sich an alle VR-Fans. Denn Capcom teilte während des Showcase mit, dass man gemeinsam mit Oculus Studios von Facebook sowie Armature zusammenarbeitet, um eine VR-Version von Resident Evil 4 für die Oculus Quest 2 in der First-Person-Perspektive zu veröffentlichen. Den ersten Trailer zu diesem Projekt haben wir euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Weitere Details sowie Gameplay-Material werden am 21. April im Oculus Gaming Showcase veröffentlicht.

„Resident Evil 4“ wurde ursprünglich 2005 für den Nintendo Game Cube veröffentlicht, bevor im selben Jahr eine Version für die PlayStation 2 erschien. Im Laufe der Jahre veröffentlichte Capcom den Klassiker auf fast allen wichtigen Plattformen. Sogar auf der Nintendo Switch könnt ihr „Resident Evil 4“ mittlerweile spielen.

Erscheint ein Remake zu Resident Evil 4?

Gerüchten zufolge ist derzeit außerdem ein Remake zu „Resident Evil 4“ in Arbeit. Allerding soll es noch ein wenig dauern, bis dieses veröffentlicht wird. Brancheninsider sprechen von 2022 oder gar 2023 als mögliches Veröffentlichungsjahr. In der Zwischenzeit solltet ihr mit „Resident Evil 8 Village“ aber erst einmal genug zu tun haben. Der Titel erscheint am 7. Mai für PS4, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X, Google Stadia sowie den PC.