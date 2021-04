Dead by Daylight: Der neue Killer wird aus Resident Evil stammen, neues Crossover-Chapter angekündigt

Nach Silent Hill, Saw und Stranger Things ist es endlich soweit: Dead by Daylight geht ein Crossover mit Resident Evil ein! Zum gestrigen RE-Showcase hat Capcom die frohe Botschaft überbracht und bekannt gemacht, dass die ikonische Horrorreihe demnächst ein Teil des asymmetrischen Horrorspiels werden wird.

Ein Resident Evil-Killer für Dead by Daylight

Ein neues Chapter bedeutet meist auch einen neuen Killer und gegebenenfalls einen neuen Survivor samt Map. Wer oder was für das neue Kapitel auserkoren wird, ist jedoch noch nicht bekannt. Dafür gibt es einen ersten Teaser-Trailer:

DbD-Entwickler Behaviour Interactive fühlt sich jedenfalls überaus geehrt mit Capcom zusammenzuarbeiten und das legendäre Resident Evil-Franchise demnächst in „Dead by Daylight“ begrüßen zu können, wie Creative Director Dave Richard zum Ausdruck bringt:

„Es ist eine Ehre und eine absolute Freude, das originale Survival-Horror-Spiel Resident Evil im Universum der Entität zu begrüßen. Das Ergebnis ist fantastisch und wird neue Spieler und Veteranen gleichermaßen überraschen. Die Spieler können ein Kapitel mit ikonischen Inhalten und neuartigen Möglichkeiten erwarten, Überlebende zu opfern oder zu überleben, inspiriert von dem renommierten Franchise.“

Wann erscheint das neue Resident Evil-Chapter? Der DLC soll im Juni 2021 für PC und Konsolen erscheinen. Ein genauerer Releasetermin wurde bislang nicht genannt.

Wann erfolgt die vollständige Enthüllung? Zum 5. Jahrestag von „Dead by Daylight“ am 25. Mai 2021 wird Behaviour Interactive auf Twitch einen Livestream veranstalten, in dem das Resident Evil-Chapter ausführlich vorgestellt werden soll. Hier wird möglicherweise auch ein genaueres Releasedatum genannt.

Dead by Daylight ändert seine Killer – schon wieder

Sollten bis dahin neue Infos zu dem möglichen neuen Killer oder der/dem Überlebenden folgen, findet ihr die News natürlich bei uns. Bis dahin könnt ihr alle Neuigkeiten zu „Dead by Daylight“ hier erfahren und alle Updates zum kommenden Resident Evil 8: Village auf dieser Themenseite nachschlagen. Das aktuelle RE-Showcase könnt ihr euch außerdem hier ansehen: