Tales of Arise: Finaler Releasetermin und verschiedene Editionen angekündigt

Der neue Teil der „Tales of“-Reihe hat nun einen Releasetermin bekommen: Tales of Arise erscheint am 10. September 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PCs. Das JRPG ist zudem in verschiedenen Editionen erhältlich, vom klassischen Spiel bis zur Maskottchen-Version.

Tales of Arise: Kampf um die Freiheit

Die Geschehnisse des Spiels erlebt ihr durch die Augen von Alphen und Shionne. Alphen ist ein Bewohner des Planeten Dahna, der seit 300 Jahren von einem Stern namens Rena unterdrückt wird. Sie raubten den Dahnäern ihre Ressourcen und machten sie zu ihren Sklaven.

© Bandai Namco

Während Alphen für die Freiheit seines Volkes kämpft, befindet Shionne sich auf der Flucht vor ihren Mitmenschen aus Rena. Auf ihrem gemeinsamen Weg treffen sie auf weitere Charaktere, die sie bei ihrem Vorhaben unterstützen, Dahna und dessen Bevölkerung zu befreien.

„Tales of Arise“ soll sowohl die Tradition des Franchise fortführen, als auch frischen Wind in die Reihe bringen. Neben einer ernsteren und tieferen Geschichte soll sich vor allem die Grafik geändert haben.

Durch die von Bandai Namco entwickelte Technik „Atmospheric Shader“ soll die Welt wie von Hand gezeichnet wirken. Auch das Kampfsystem soll erweitert und mit besserem Trefferfeedback ausgestattet worden sein.

Diese Editionen gibt es ab Releasetermin

Das JRPG kann ab sofort vorbestellt werden. Als Bonus gibt es dafür jeweils ein Kostüm für Alphen und Shionne, Outfit-Accessoires sowie neue Kochrezepte und Zutaten. Neben der klassischen Version habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Editionen:

Die digitale Deluxe Edition beinhaltet zusätzliche Kostüme und Accessoires, Kochgegenstände, Gold, Boosts, verbesserte Fähigkeiten fürs Kochen und Handwerk sowie Rabatte in Geschäften.

beinhaltet zusätzliche Kostüme und Accessoires, Kochgegenstände, Gold, Boosts, verbesserte Fähigkeiten fürs Kochen und Handwerk sowie Rabatte in Geschäften. Die digitale Ultimate Edition bietet euch neben den Inhalten der Deluxe Edition weitere Kostüme, unter anderem auch aus anderen Spielen.

bietet euch neben den Inhalten der Deluxe Edition weitere Kostüme, unter anderem auch aus anderen Spielen. Die physische Collector‘s Edition enthält alle Extras der Ultimate Edition sowie eine Figur, ein Steelbook, ein Artbook und den Soundtrack.

enthält alle Extras der Ultimate Edition sowie eine Figur, ein Steelbook, ein Artbook und den Soundtrack. Die spezielle Hootle Edition rückt das Maskottchen ins Rampenlicht. Die Version ist exklusiv bei Bandai Namco im Store erhältlich und beinhaltet neben dem Spiel ein Metal Case, ein Artbook, den Soundtrack, ein circa 15 Zentimeter großes Hootle-Plüschtier mit vier Accessoires, Sticker, drei Kunstdrucke sowie einen Hootle-DLC für das Spiel selbst.

Falls ihr noch auf eure Next-Gen-Konsole wartet und daher unsicher seid, für welche Plattform ihr euch entscheiden sollt, hat Bandai Namco vorgesorgt. Für Xbox wird es ein Cross-Generation Double Pack geben, mit dem ihr sowohl auf der Xbox One als auch Series X/S spielen könnt.

Wenn ihr das Spiel für PlayStation 4 kauft, bekommt ihr ein kostenloses Upgrade für „Tales of Arise“. Aber Vorsicht: Entscheidet ihr euch für die physische Version, muss auch eure PlayStation 5 ein Laufwerk besitzen. Die Disk-Version könnt ihr nämlich nicht auf der digitalen Edition der neuen Konsole upgraden.