Little Nightmares 3 kommt mit Online-Koop-Modus, entwickelt von Supermassive Games

Im Rahmen der Eröffnungsfeier Opening Night Live zur gamescom 2023 in der Rheinmetropole Köln hat Bandai Namco Europe ihren neuesten Ableger des Little Nightmares-Franchise offiziell enthüllt.

Little Nightmares 3 offiziell angekündigt

„Little Nightmares 3“ wird von dem britischen Studio Supermassive Games entwickelt, das sich in der Vergangenheit unter anderem mit Titeln wie Until Dawn, der The Dark Pictures Anthology sowie der Enhanced Edition zu dem Vorgänger Little Nightmares 2 einen Namen gemacht hat.

Der schwedische Entwickler Tarsier Studios, der für die beiden ersten Ableger verantwortlich war, werkelt aktuell an einem neuen Projekt, das bislang noch nicht offiziell enthüllt wurde.

Singleplayer oder Koop, eure Wahl!

In „Little Nightmares 3“ könnt ihr zum ersten Mal in der Historie der Reihe die Story gemeinsam mit einer weiteren Person im Online-Koop erleben. Dabei schlüpft ihr in die Rolle der neuen Charaktere Low und Alone, zwei Freund*innen, die nach einem Weg suchen, der sie aus dem Nirgendwo führt.

Möchtet ihr das Abenteuer aber lieber allein erleben, übernimmt in diesem Fall die KI den zweiten Charakter. Ihr habt also die Wahl zwischen Singleplayer- und Koop-Modus.

„Sie reisen zusammen durch die Spirale, eine Welt voller bedrohlicher Gefahren wie dem Monster Baby in Nekropolis. Beide tragen jeweils einen ikonischen Gegenstand, Low bekommt Pfeil und Bogen, Alone einen Schraubenschlüssel. Die Gegenstände helfen ihnen beim Lösen von Rätseln und letztlich auf ihrer Suche nach einem Ausgang.“

Durch diese ikonischen Gegenstände stehen euch weitere Möglichkeiten zur Verfügung, um Rätsel zu lösen oder mit der Umwelt und Gegnern zu interagieren.

Da ihr im dritten Ableger nicht mehr allein unterwegs seid, dürften brenzlige Situation fortan durch die Hilfe eures Partners gelöst werden. Entsprechend erwarten uns wohl mehr oder weniger komplexere Rätsel, bei denen beide Charaktere eine bestimmte Aufgabe erfüllen müssen, um schließlich das Weiterkommen zu sichern.

„Little Nightmares 3“ erscheint im Jahr 2024 für PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC.