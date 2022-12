Armored Core VI: Fortsetzung der Mech-Serie erscheint 2023

FromSoftware hat auf den Game Awards 2022 sein neuestes Action-Game Armored Core VI: Fire of Rubicon mit einem turbulenten Story-Trailer enthüllt. Der Titel soll bereits im nächsten Jahr erscheinen.

Seit dem letzten Teil der Mech-Serie sind mittlerweile zehn Jahre vergangen. Umso begeisterter zeigten sich die Zuschauer*innen bei der Enthüllung des Ankündigungs-Trailers zu Armored Core VI, in dem es ziemlich heiß her geht.

Worum geht es in Armored Core VI: Fires of Rubicon?

Eine verheerende Katastrophe hat den Planeten Rubicon 3 in einen Feuersturm gehüllt und komplett verseucht. Ausgelöst wurde das Szenario durch eine seltsame Substanz, von der man sich erhofft, sie könne die technologischen und kommunikativen Fähigkeiten der Menschheit verbessern.

Dabei geratet ihr als unabhängiger Söldner, mitten in den Konflikt verschiedener Konzerne und Widerstandsgruppen, die die völlige Kontrolle über die Substanz erlangen wollen. Im Trailer bekommt ihr schon mal einen ersten Eindruck von der zerstörerischen Spielwelt.

Mit eigenem Mech durch Spannungs-geladene Missionen

Die Entwickler versprechen eine „riesige, dreidimensionale Umgebung“, in der ihr euch frei bewegen könnt. Das Game basiert auf dem Mech-Game-Know-How von FromSoftware und bietet euch ein neues Fortschrittssystem.

Durch das Zusammenstellen von Mechs erwarten euch „herausfordernde und unvergessliche Kämpfe“, sowie gewaltige Bosskämpfe, die ihr sowohl im Nah- als auch im Fernkampf ausschalten müsst. Langeweile dürfte also nicht so schnell aufkommen.

Wann erscheint Armored Core VI?

Nach dem bahnbrechenden Erfolg von Elden Ring, legen die Entwickler nun also ein weiteres Action-Game nach. „Armored Core VI: Fires of Rubicon“ soll 2023 für PS4, PS5, sowie Xbox One, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Einen genauen Releasetermin gibt es allerdings noch nicht.

Die Wartezeit könnt ihr euch derweil mit dem ersten offiziellen DLC zu Elden Ring verkürzen. Mit dem letzten Update kamen auch die Kolosseum-Arenen in die Spielwelt, in denen ihr euch im PvP mit anderen Gamer*innen messen könnt.