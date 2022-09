Tekken 8 kommt und sieht im ersten Trailer fantastisch aus

„Tekken 8“ wurde gestern von Bandai Namco bei Sonys State of Play aus dem September 2022 angekündigt. Dabei wurde nicht nur enthüllt, dass sich das Kampfspiel in der Entwicklung befindet, sondern auch ein beeindruckender Gameplay-Trailer gezeigt.

Tekken 8 angekündigt: Seht euch den 1. Trailer an

Tekken 8 kommt! Die Nachricht dürfte bei dem einen oder der anderen ordentlich für Gänsehaut gesorgt haben: Tekken 7 erhält endlich einen waschechten Nachfolger. Der sieht im ersten Trailer dann auch wirklich richtig gut aus:

Das ist zu sehen: Eine Kampfszene, die es in sich hat. Die Grafik sieht zum Anbeißen aus und vor allem die diversen Effekte wirken nicht von schlechten Eltern – egal, ob es um den Hintergrund oder die Figuren und das Kampfgeschehen selbst geht.

Worum geht’s? Dabei handelt es sich um eine Szene, die aus dem Story-Modus stammt. Wahrscheinlich kennt ihr die beiden Figuren:

„Wie im Schlussdialog von Tekken 7 erwähnt, wird sich dieser neue Teil auf den Showdown zwischen Vater und Sohn in Form von Kazuya Mishima und Jin Kazama konzentrieren.“

Besonders beeindruckend: Laut dem offiziellen PlayStation Blog handelt es sich bei diesen Szenen nicht um einen vorgerenderten Film oder Material, das extra für den Trailer gebastelt wurde, sondern um Szenen, die genau so auch in Echtzeit aussehen sollen. Tekken 8 läuft hier mit 60 FPS auf der PS5. Außerdem: „Tekken 8“ basiert auf der Unreal Engine 5.

Kein PS5-Exclusive: „Tekken 8“ erscheint für die PS5, aber auch für die Xbox Series S/X und den PC.

Wann kommt’s? Bisher gibt es noch keinen festen Release-Termin für „Tekken 8“. Aktuell wird noch um Geduld gebeten, unter dem Video heißt es, das Fighting Game käme „bald“.

Abgesehen von Tekken 8 gab es auf Sonys September 2022-State of Play natürlich noch mehr zu sehen. Zu den Highlights zählt ganz klar der frische, umfangreiche Trailer zu God of War Ragnarök. Gleichzeitig erscheint auch ein PS5-Controller im schicken Look des Spiels.

Wie findet ihr den Tekken 8-Trailer? Habt ihr Lust auf einen neuen Teil und was war euer Highlight von der State of Play? Schreibt es uns in die Kommentare.