gamescom 2022: Bandai Namco bestätigt Teilnahme

Die gamescom rückt immer näher. Am 24. August 2022 ist es so weit und die Kölner Messe öffnet ihre Tore erstmals nach zwei Jahren wieder für Gamer, Cosplayer und Fachbesucher. Die teilnehmenden Aussteller sind bisher leider noch immer recht überschaubar.

Allmählich füllt sich das Ausstellerverzeichnis der gamescom. Mit den Absagen seitens Nintendo und Sony musste man bereits herbe Rückschläge hinnehmen. Diese gehören immerhin zu den größten Ausstellern der Kölner Messe für Computer- und Videospiele.

Nun hat Bandai Namco, als einer der größten Japanischen Hersteller, die Teilnahme an der diesjährigen gamescom offiziell bestätigt. Über Details wie ein Spiele-Line-up hat sich der Konzern bisher allerdings noch nicht geäußert.

„Ihr bringt die Leidenschaft, wir den Spaß! Bandai Namco Europe wird auf der Gamescom 2022 vertreten sein! Wir können es gar nicht erwarten, euch dort zu sehen“, äußert sich der Hersteller in den sozialen Medien.

Was wird Bandai Namco auf der gamescom bieten?

Elden Ring, The Dark Pictures Anthology, Little Nightmares: Der Name Bandai Namco steht in der Gamer-Szene für hervorragende Unterhaltung. Demnächst erscheinende Veröffentlichungen wie Klonoa: Phantasy Reverie Series oder Digimon Survive werden bereits vor der gamescom erhältlich sein.

Games wie The Dark Picures Anthology: The Devil in Me wurden bereits angekündigt, jedoch noch ohne Releasetermin. Dafür wäre die Spielemesse sicher ein guter Anlass. Man darf ebenso gespannt sein, ob und welche Spiele auf der gamescom offiziell angespielt werden können.

gamescom 2022: THQ Nordic ist dabei und präsentiert 9 Spiele auf 1.000 Quadratmetern

Bandai Namco reiht sich also neben Ubisoft, THQ Nordic und Deadalic Games in die Riege der Aussteller ein. Bisher leider noch etwas dünn, wenn man die vergangenen Messen als Vergleich heranzieht. Es bleibt spannend, ob Publisher wie Bethesda, Xbox, Electronic Arts, Capcom und Square Enix sich bald zu einer Teilnahme äußern werden.