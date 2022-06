gamescom 2022: THQ Nordic ist dabei und präsentiert 9 Spiele auf 1.000 Quadratmetern

Was Besucher*innen auf der diesjährigen gamescom nach zwei Jahren Pandemie und notdürftig zusammengeschustertem Digitalangebot (2020 & 2021) erwarten wird, kann wohl nur Nostradamus allein vorhersagen. Bekannt ist lediglich, dass bislang kaum etwas bekannt ist. Schließlich macht die Spielemesse im Vorfeld eher Schlagzeilen durch die Absage von großen Publishern wie Sony oder Nintendo. Da es aber nicht mehr lang hin ist, gibt es mittlerweile doch erste, echte Zusagen.

THQ Nordic bestätigt Teilnahme an gamescom 2022

Offenbar wird das Gelände der koelnmesse Mitte August also doch nicht völlig verwaist sein. Schließlich hat neben dem französischen Publisher und Spieleentwickler Ubisoft auch THQ Nordic die eigene Teilnahme an der gamescom 2022 offiziell bestätigt. Der österreichische Publisher mit Sitz in Wien ist Teil der schwedischen Embracer Group, die erst vor Kurzem bekannt gab, Square Enix die Marken Deus Ex, Tomb Raider und Thief samt der dazugehörigen Studios für schlappe 300 Millionen US-Dollar abgekauft zu haben. Welche Pläne das Unternehmen mit Tomb Raider hat, haben wir euch in diesem Beitrag zusammengefasst.

In einem Interview mit GamesWirtschaft sprach Head of PR Florian Emmerich über die Teilnahme von THQ Nordic an der diesjährigen gamescom und mit welchen Erwartungen sowie Zielen er in diesem Jahr anreisen wird.

„Wir haben jetzt drei Jahre auf eine neue Gamescom warten müssen. Daher erwarten wir, dass die Besucher ebenso wie wir richtig Bock auf Messe haben. Denn so nett das auch sein mag, in Unterwäsche mit ner Dose Aldi-Bier (oder einem trockenen 2019er Spätburgunder, je nach Geschmack) in der Hand im heimischen Sessel die ganzen Online-Events zu verfolgen: Messe-Feeling gibt’s da keines.“

Es werden 4 bislang nicht enthüllte Spiele präsentiert

Besonders interessant ist dabei die Aussage Emmerichs über die Größe des Messestands von THQ Nordic. Laut des Head of PR werde das Unternehmen in Halle 8 auf rund 1.000 Quadratmetern neun Spiele präsentieren.

Vier diese Titel seien bislang zudem noch nicht enthüllt worden. Die offizielle Enthüllung werde am 12. August 2022 in einem eigenen Livestream von THQ Nordic geschehen. Wer also gerne mehr wissen möchte, sollte vor dem Beginn der gamescom unbedingt einschalten.

Die gamescom findet 2022 vom Mittwoch, den 24. August, bis Sonntag, den 28. August 2022 vor Ort in Köln und online statt.