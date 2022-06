gamescom 2022: Ubisoft bestätigt die Teilnahme an der Spielemesse

Nachdem die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele 2020 und 2021 nur in digitaler Form stattfand, wird die gamescom in diesem Jahr wieder ganz gewöhnlich vor Ort in den Messehallen der Rheinmetropole Köln stattfinden. Wie interessant die Spielemesse nach zwei Jahren Pandemie für Unternehmen sowie Besucher*innen tatsächlich ausfällt, kann bislang nur spekuliert werden.

Fakt ist aber, dass in diesem Jahr große Publisher wie Nintendo, Activision Blizzard, Sony, Take-Two Interactive sowie Wargaming auf eine Teilnahme verzichten werden. Mit Ubisoft hat jetzt aber ein großer Aussteller der gamescom 2022 eine offizielle Zusage erteilt.

gamescom 2022: Ubisoft ist mit dabei

Während andere große Publisher höchstens durch ihre Abwesenheit glänzen werden, möchte Ubisoft als offizieller Partner der gamescom in diesem Jahr die Fans in den Hallen der koelmesse begrüßen und nach zwei Jahren voller digitaler Inhalte die eigenen Spielwelten wieder physische erlebbar machen.

„Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass unsere Branche auch in herausfordernden Zeiten in der Lage ist, besondere Momente mit internationaler Strahlkraft zu schaffen. Jetzt, nach zwei Jahren voller spannender digitaler Inhalte und kreativer Content Creator-Konzepte, freuen wir uns endlich wieder nach Köln zu kommen“, sagt Ralf Wirsing, Managing Director Europe von Ubisoft. „Für Ubisoft war die Nähe zur Community und der gemeinsame Austausch mit unseren Fans schon immer eine Herzensangelegenheit. Die gamescom ist der Inbegriff für das gemeinschaftliche Entdecken und Erleben neuer Spiele und daher freuen wir uns schon darauf, dieses Jahr wieder gemeinsam mit den Fans in unsere Spielewelten einzutauchen.“

Absage für Köln: gamescom 2022 findet ohne Nintendo statt

Weiter heißt es, dass Ubisoft derzeit an einem Konzept arbeite, das inhaltlich wie organisatorisch den örtlichen Rahmenbedingungen und Sicherheitsvorkehrungen gerecht werde. „Das Wohlbefinden und die Sicherheit der Fans, Mitarbeiter:innen und Partner:innen haben dabei stets die oberste Priorität“, heißt es in der offiziellen Pressemeldung.

Die gamescom findet 2022 vom Mittwoch, den 24. August, bis Sonntag, den 28. August 2022 vor Ort in Köln und online statt.