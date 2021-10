The Dark Pictures: Devil in Me wird das Staffel-Finale und es ist für Serienkiller-Fans

Supermassive Games hat sich bei Horrorfans vor allem durch das interaktive Abenteuer Until Dawn einen Namen gemacht. In Zusammenarbeit mit Publisher Bandai Namco veröffentlichten sie zuletzt mehrere Spiele aus einer Horror-Anthologie namens The Dark Pictures. Mit dem vierten Teil schließen sie jetzt die erste Staffel ab.

The Devil in Me ist der letzte Teil der ersten Staffel von The Dark Pictures

Am Ende des neuesten Spiels House of Ashes versteckt sich hinter dem besten Ende ein Teaser auf den nächsten Teil. Wie der kurze Trailer zeigt, wird das Spiel „The Devil in Me“ heißen und ist gleichzeitig das Ende der ersten Staffel. Somit umfasst diese gleich vier Spiele, die so zwischen drei bis vier Stunden dauern.

Einen ersten Blick in „The Devil in Me“ gibt der folgende Trailer:

Was ist zu sehen? In dem Trailer hören wir zunächst nur eine Stimme, die darüber spricht, was es für ihn bedeutet, ein Serienmörder zu sein. Immer wieder wird zwischen einer unbekannten Silhouette und einigen grotesken Bildern hin und her geschaltet.

In sehr kurzen Sequenzen sind zudem einige der vermeintlichen Hauptcharaktere zu sehen. Das gesamte Setting erinnert an einen Film wie Saw in dem Menschen durch ihre Entscheidungen einem Serienkiller entkommen müssen. Gerade die Apparaturen im Teaser könnten auf tödliche Fallen hinweisen.

Worum es aber genau in „The Devil in Me“ gehen wird und wie das Setting mit dem psychopathischen Killer genutzt wird, muss sich noch zeigen. Denn mehr als der erste Teaser wurde von Supermassive Games nicht bekannt gegeben.

Weitere Infos, wie Release-Fenster sind derzeit noch ungewiss. In der Regel erschien jedes Jahr ein neues Spiel zur „Dark Pictures Anthology“. Es kann also wieder sein, dass ihr euch auf einen voraussichtlichen Release im Oktober freuen könnt. „The Devil in Me“ wird sehr wahrscheinlich wie alle anderen Teile für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.