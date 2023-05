Mobile Suit Gundam: Bandai Namco verkündet Rekordjahr dank Anime

Weitere erfolgreiche Marken aus dem Hause Bandai Namco sind One Piece und Naruto , zu denen es ebenfalls einen Anime gibt. Auch die Verkäufe zur „One Piece“-Marke konnten sich nahezu verdoppeln, was im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von One Piece Film Red stehen könnte.

Zuletzt konnte die „Mobile Suit Gundam“-IP nicht so große Erfolge verzeichnen. In den Fiskaljahren 2009, 2010, 2015, 2017 und 2018 musste das Unternehmen einige Verluste einfahren. Doch seit dem Fiskaljahr 2020 erholt sich die Marke wieder.

Die Spitze führt das Dragon Ball -Franchise an. Direkt im Anschluss folgt Mobile Suit Gundam , das vor allem mit dem Anime Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury durchgestartet ist. Die zweite Staffel soll noch in dieser Frühlings-Season bei Crunchyroll beginnen.

