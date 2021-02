Release von Prince of Persia-Remake wird verschoben: Hoffnung auf neue Grafik?

Im September 2020 wurde das Remake zu Prince of Persia: Sands of Time angekündigt. Der Release war nun für den kommenden März geplant und wurde schon aus dem Januar heraus um zwei Monate verschoben.

Nun verzögert sich die Veröffentlichung weiterhin auf unbestimmte Zeit. Die Entwickler nennen in einem Post die Gründe für den erneuten Delay.

Prince of Persia-Remake: Release verzögert sich

„Prince of Persia“ aus dem Jahre 2003 gilt als Grundstein für die bis heute erfolgreiche Assassin’s Creed-Reihe und schart eine Menge Fans um sich. Diese Fans sollen nun auch für die Verschiebung verantwortlich sein, genau genommen das Feedback, das zum Remake von Sand of Times seither erfolgte.

Um die langjährigen Anhänger des Spiels nicht zu enttäuschen, möchte man die bisherigen Meinungen der Spieler ernst nehmen und die zusätzliche Entwicklungszeit nutzen, um das „bestmögliche Spiel“ zu veröffentlichen, wie Ubisoft in einem Twitter-Post erklärt:

„Es ist eure Leidenschaft und Unterstützung, die unsere Entwicklungsteams antreibt, um das bestmögliche Spiel zu machen. Vor diesem Hintergrund haben wir beschlossen, die Veröffentlichung von Prince of Persia: The Sands of Time Remake auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Diese zusätzliche Entwicklungszeit ermöglicht es unseren Teams, ein Remake zu liefern, das sich frisch anfühlt und dabei dem Original treu bleibt.“

Doch noch ein neue Grafik im Prince of Persia-Remake? Wenn nun derart Rücksicht auf das Feedback der Spieler genommen werden soll, wird die Bonuszeit vielleicht dazu genutzt, um an der Grafik zu schrauben. Die wurde von den Spielern nach den ersten Trailer und Screenshots nämlich stark kritisiert und als unmodern und sogar qualitativ minderwertig wahrgenommen.

Das sagte Ubisoft: Die Entwickler verteidigten die Optik daraufhin damit, dass man einen einzigartigen Grafikstil schaffen möchte, der sich von anderen Titeln abhebt. Man wolle die Identität des Spiels mit dem PoP-Remake neu definieren. Doch auch die Arbeit mit der modernen Anvil-Engine, mit der unter anderem AC Valhalla entwickelt wurde, soll Einfluss auf Gameplay und Grafik des 17 Jahre alten Spiels nehmen.

Worum geht es in Prince of Persia – Sands of Time?

Die Freisetzung des Sands der Zeit zieht die Zerstörung eines Königreichs und die Verwandlung der Bevölkerung in grausame Kreaturen nach sich. Es beginnt ein Kampf zwischen Licht und Dunkelheit. Der namensgebende Prinz, der in Besitz eines magischen Dolchs ist, muss nun die natürliche Ordnung wiederherstellen. Mit dem Dolch ist er in der Lage die Zeit zu manipulieren. In den Kämpfen, die er auf seinem Abenteuer bestreiten muss, erweist sich dieser Dolch der Zeit als äußerst praktisches Hilfsmittel.

Das „Prince of Persia: Das Sands of Time“-Remake wird voraussichtlich für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht. Entwickelt wird der Titel von den Ubisofts Studios in Pune und Mumbai. Ob das Spiel mit der zusätzlichen Entwicklungszeit auf die Next-Gen erscheint, ist nicht bekannt. Ein neuer Release-Termin steht ebenfalls nicht fest.