Assassin’s Creed Valhalla besitzt Quests, von denen bislang kaum ein Spieler weiß

Ubisoft ist aktuell noch dabei, einige Probleme in Assassin’s Creed Valhalla auszubügeln. Um dabei auch zuverlässig jeden Fehler zu erwischen, führt der Entwickler eine Liste aller bekannten und gemeldeten Bugs und Glitches, in denen interessante Infos zu Tage treten.

Denn so wie es aussieht, gibt es sogenannte Avenge-Quests, denen bislang allerdings kaum ein Spieler begegnet ist wegen – genau: eines Bugs.

Rache-Quests in Assassin’s Creed Valhalla: Es gibt sie

Spieler von Assassin’s Creed Origins könnten diesen Quest-Typus bereits kennen, denn hier waren die Rache-Missionen fester Bestandteil des Gameplays. Genau die, soll es in AC Valhalla nun wieder geben – eigentlich.

Worum geht es bei diesen Rächerquests? Wenn andere Spieler bei ihrem Spieldurchlauf an einer bestimmten Stelle sterben, wird anderen AC-Spielern die Möglichkeit gegeben, sie zu rächen. Dafür erscheint auf der Map die Leiche des Unglückseligen, deren Untersuchung eine neue Quests startet, bei der man denjenigen töten kann, der den Mitspieler auf dem Gewissen hat.

In Origins waren diese Missionen ebenfalls Bestandteil des Spiels und ermöglichten Bayek bei Abschluss das Sammeln zusätzlicher Erfahrungspunkte. © Ubisoft

Rache-Quests in Assassin’s Creed Valhalla: Diese Minimissionen soll es in Valhalla ebenfalls geben, nur kaum ein Spieler weiß das. Offenbar verhindert ein Bug seit dem Launch des Games, dass diese Quests in den besuchten Gebieten überhaupt erscheinen. Normalerweise könnte Eivor hierbei nämlich noch kleinere Belohnungen wie XP und Silber einheimsen.

Wie es scheint, ist Ubisoft allerdings gerade dabei, eine Lösung für das Problem zu finden und die Missionen künftig auftauchen zu lassen. Wann der entsprechende Patch dafür erscheint, ist aber noch nicht bekannt. Immerhin ist der Release des letzten großen Updates erst wenige Tage her:

AC Valhalla: Patch 1.1.1 erscheint heute für PC & Konsolen, zahlreiche Bugfixes & Optimierungen

Seid ihr schon einer Avenge-Quest begegnet oder seid ihr so wie die meisten von dem Bug betroffen? Freut ihr euch, dass die kleinen Racheaktionen zurückkehren?