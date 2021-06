The Witcher Staffel 2: Erster Trailer könnte morgen präsentiert werden

Die 2. Staffel von The Witcher wird sehnsüchtig erwartet ebenso wie ein Trailer und ein finaler Starttermin auf Netflix. Und wie es scheint, könnten wir bereits morgen eines von beiden (oder sogar beides) bekommen, denn zur Netflix Geeked Week, die seit 7. Juni läuft, kündigt „The Witcher“ nun seine Anwesenheit für den Freitag mit Neuigkeiten an.

The Witcher: Staffel 2-Trailer zur Netflix Geeked Week?

Die Geeked Week findet über fünf Tage hinweg bis zum 11. Juni 2021 statt. In den letzten Livestreams gab es hierbei bereits neue Infos zu „Umbrella Academy“, „Lucifer“, Stranger Things und der Anime-Serie Resident Evil: Infinite Darkness, die nächsten Monat erscheint. Es gab exklusive Nachrichten und vor allem neue Trailer samt Release-Terminen.

Nun schürt der Twitter-Account der „The Witcher“-Serie die Hoffnung darauf, dass wir genau das auch zur 2. Staffel der Hexer-Serie geliefert bekommen, denn der letzte Tag der Geeked Week soll uns „erneut in der Welt der Serie willkommen heißen“. Wenn das nicht nach einem ersten Trailer oder einem Startdatum klingt? Immerhin wurden die Dreharbeiten vor einer Weile für beendet erklärt und sogar ein erster Release-Zeitraum genannt.

The Witcher Staffel 2: Alle Infos zu Start, Besetzung, Handlung und Trailer der Netflix-Serie

Wann könnte es den Trailer geben? Die Livestreams zu dem Netflix-Event laufen immer ab 18:00 Uhr. Der finale Stream am morgigen 11. Juni könnte also in den Abendstunden den Trailer zur neuen „The Witcher“-Staffel beinhalten.

Welcoming you back to the world of The Witcher with @NetflixGeeked 🐺⚔️



See you Friday. #GeekedWeek pic.twitter.com/sNfdoIOmLE — The Witcher (@witchernetflix) June 8, 2021

Neuigkeiten zu Blood Origin und Nightmare of The Wolf

Ebenso könnte der Stream News zu den Spin-off-Produktionen der Netflix-Show enthalten. Potenzielle Kandidaten wären die sechsteilige Prequel-Serie The Witcher: Blood Origin oder der Anime-Film Nightmare Of The Wolf, der die Geschichte von Hexermentor Vesemir erzählt und bislang nur mit einem Logo angekündigt wurde.

Während Blood Origins wohl erst 2022 erscheinen wird, wurde Nightmare of the Wolf noch für dieses Jahr angekündigt. Es könnte also auch ein erster Trailer des Anime oder ein genauerer Release-Termin hierfür folgen. Gewissheit werden wir erst morgen haben und euch umgehend informieren, sobald wir mehr wissen.