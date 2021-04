Resident Evil ReVerse: Open Beta ist offiziell gestartet – Alle Infos im Überblick

Neben Resident Evil 8 dürfen sich Käufer ab Anfang Mai außerdem auf das Multiplayer-Spin-off Resident Evil ReVerse freuen, das kostenlos mitgeliefert wird. Darin schlüpft ihr in die Haut bekannter Charaktere des Franchise wie Claire, Leon, Chris, Ada Jill oder Hunk und tretet in Matches mit bis zu sechs Personen aus der Third-Person-Perspektive gegeneinander an.

Resident Evil ReVerse: Open Beta hat begonnen – So nehmt ihr teil

Um zum Release aber nicht die Katze im Sack kaufen zu müssen, könnt ihr ab sofort die Testversion im Rahmen der offenen Beta im PlayStation Store, Xbox Store oder via Steam herunterladen.

Die Open Beta von „Resident Evil ReVerse“ läuft vom 8. April bis zum 11. April 2021 um 8 Uhr deutscher Zeit. Das Ziel der Entwickler ist das Testen des Spielsystems, der Spielbalance sowie des Servers.

Wichtig: Habt ihr das Spiel im Vorfeld bereits für den geschlossenen Betatest heruntergeladen, ist kein erneuter Download für die Open Beta nötig. Habt ihr Fragen zur Verknüpfung eures Accounts oder Feedback zum Spiel, könnt ihr euch hier an die Entwickler werden.

„Resident Evil 8“ erscheint am 7. Mai 2021 für PlayStation 4, PS5, Xbox Series X/S und den PC.