Marathon: Bungie kündigt neuen Sci-Fi-Shooter an

„Es gibt viele Elemente, die ein Bungie-Spiel ausmachen. Für mich reicht das von der unglaublichen Haptik der Waffen bis hin zum wunderschönen und eindrucksvollen Aufbau der Welt, die reich an Geschichte, Immersion und Möglichkeiten für unglaubliche Abenteuer ist.“

Für Barret gibt es klare Stärken von Bungie-Spielen, die er auch in „Marathon“ ausspielen will:

Spieler von Spielen wie Destiny haben wahrscheinlich unterschiedliche Vorstellung dazu, wie sich ein „Bungie-Spiel“ anzufühlen hat. Doch was macht ein Bungie-Spiel für die Entwickler aus?

„Wir haben großen Respekt vor den ursprünglichen Marathon-Spielen und wollten sie von Anfang an ehren, insbesondere die Mythologie, die Geschichte und die Themen der Welt. Gleichzeitig ist unsere Vision für dieses Spiel aber auch etwas Neues. Es ist keine direkte Fortsetzung des Originals, aber etwas, das sicherlich in dasselbe Universum gehört und sich wie ein Bungie-Spiel anfühlt.“

Das neue „Marathon“ soll neue Spieler, wie auch Kenner des Klassikers gleichermaßen begeistern . Es ist also nicht nötig das Grundspiel zu kennen , es wird aber einige Anspielungen und Momente der Wiedererkennung geben.

In den 90ern gab es schon mal ein „Marathon“, um genau zu sein eine Trilogie . Ebenfalls ein Shooter von Bungie, der in der Zukunft spielt und optisch auf den ersten Blick an die frühen „Doom“-Tage erinnert.

Marathon ist das erste komplett neue Spiel, das Spielehersteller Bungie seit Langem angekündigt hat. Es fiel den Entwicklern nicht leicht nicht schon früher von ihrem neuen Projekt zu erzählen. In einem Q&A-Treffen standen Manager Scott Taylor und Game Director Christopher Barett Rede und Antwort zum neuen futuristischen PvP-Shooter .

