Lies of P: Release-Datum & kostenlose Demo verfügbar

Es scheint, als sei Meister Geppetto an der Zerstörungswut der Puppen nicht ganz unbeteiligt. Und so begibt sich Pinocchio auf die Suche nach seinem Schöpfer und dem Grund für all das Elend. Wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigen die ersten Gameplay-Videos.

Die Hauptfigur ist Pinocchio . Allerdings ist der berühmte Kinderbuchheld hier eine mechanische Marionette, die von den Entwicklern in ein alternatives, düsteres Belle Epoque-Setting transferiert wurde. Die fiktive Stadt Krat wurde von zerstörerischen Puppen in Schutt und Asche gelegt.

Wer sich selbst einen ersten Eindruck des düsteren Pinocchio-Abenteuers verschaffen will, kann nämlich ab sofort eine kostenlose Demo herunterladen , die für PlayStation 4 & 5, Xbox One & Series X/S sowie PC verfügbar ist.

„Lies Of P“ zählt wohl zu den meist erwarteten Games dieses Jahres. Das bisherige Bildmaterial sah schon äußerst vielversprechend aus und der brandneue Trailer schmälert die Vorfreude nicht. Außerdem hält das Video am Ende noch einige Überraschungen bereit.

Bei der Eröffnungsshow zum diesjährigen Summer Game Fest wurde ein neuer Trailer zu Lies of P gezeigt, der, neben einem festen Release-Datum , eine weitere Ankündigung in petto hatte.

