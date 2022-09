Vermutlich ist jedem von uns der Disney-Zeichentrickklassiker Pinocchio ein Begriff, der dieses Jahr als Live-Action-Verfilmung neu aufgelegt wird. Mit dem Soulslike Lies of P erwartet uns derweil ein enormes Kontrastprogramm, denn auch das kommende Game basiert auf der Buchvorlage von Carlo Collodi.

Was den einen oder anderen womöglich überraschen könnte: Das Action-RPG, das wir auf der Gamescom 2022 bereits anspielen durften, soll sich bedeutend näher am Quellmaterial halten als der Cartoon-Hit. Das ist eine gute Idee, denn die düstere Atmosphäre passt hervorragend zur Pinocchio-Story!

Disney hat verschiedene Stellen des Romans ausgelassen

Wie in vielen Disney-Klassikern und Märchen so üblich, sollte natürlich auch die Geschichte rund um den Jungen aus Holz letztendlich eine Moral haben. Unser junger Protagonist musste lernen, was es heißt, ein echter und vor allem guter Junge zu sein und damit als Vorbild für Kinder dienen.

Collodis Intention zielte derweil eher auf etwas anderes ab. Er wollte vielmehr zeigen, wie anstrengend und schwer es sei, die Eltern eines frechen Kindes zu sein. Im Buch wird Pinocchio deshalb auch eher als ungezogener Bengel beschrieben, der die Konsequenzen seiner Handlungen erfahren und erleiden muss (via TheVintageNews).

Doch „ungezogen“ oder „frech“ wären eigentlich noch zu harmlos, um Pinocchio in Collodis Werk zu beschreiben. Vielmehr ist er fast schon boshaft. Er rennt von zuhause fort und gibt später an, dies habe er getan, da er missbraucht worden sei. Sein Gewissen, die Grille Jiminy, tötet er, indem er sie zerquetscht.

Zwischenzeitlich wird Pinocchio im Roman sogar von Fuchs und Kater beinahe an einem Baum erhängt. Genauer versuchen sie, ihn zu erhängen, was allerdings nicht klappt. Generell muss er viel erleiden: Er wird entführt, erstochen, in Brand gesteckt und verprügelt. Das hat wenig von Disney-Magie.

Das erkannte auch Walt Disney, der die Produktion des Zeichentrickfilms zwischenzeitlich stoppte, da er der Ansicht war, diese düstere und zuweilen grausame Geschichte der Romanvorlage sei in dieser Form nicht für Kinder geeignet. Stattdessen wurde daraus letztendlich jene zauberhafte Version, die wir alle kennen.

Pinnochio im Disney-Klassiker © The Walt Disney Company

Für einen klassischen Disney-Film mag die Story rund um die Puppe, die ein echter Junge werden wollte, tatsächlich zu brutal gewesen zu sein, dafür eignet sie sich umso mehr für ein Videospiel. Und „Lies of P“ scheint sich ausgehend von unserer Zeit mit einer Demoversion sehr viel näher am Original zu orientieren.

Der düstere Überlebenskampf in Lies of P passt perfekt zu Pinocchio

Das Soulslike entführt uns in die Stadt Krat, in der wir uns auf die Suche nach Mister Gepetto machen sollen, der sich angeblich irgendwo in der Metropole befindet. Unterwegs muss der Mechanoid-Junge beziehungsweise müssen wir allerlei Gefahren trotzen, um dieses Ziel erreichen zu können.

Wir müssen immer auf der Hut sein und aus den Fehlern unserer Handlungen lernen. Es ist ein brutaler Überlebenskampf, der gewissermaßen auch in Collodis Vorlage existiert – nur dass dieser von Entwicklerstudio Neowiz natürlich sehr extrem auf die Spitze getrieben wird.

Der düstere Überlebenskampf und das Lügen-Dialogsystem passen perfekt zu „Lies of P“ © NEOWIZ

Es ist diese unheilvolle und düstere Atmosphäre, die „Lies of P“ mit dem „Pinocchio“-Roman gemein hat, und die für ein unvergleichliches Erlebnis sorgt. Obwohl diese Kombination auf den ersten Blick so gar nicht zusammenzupassen scheint, so funktioniert sie in der Praxis tatsächlich wunderbar.

Was darüber hinaus ebenfalls hervorragend passen könnte, sind die Interaktionen mit den Charakteren, denen wir auf unserer Reise im Action-Rollenspiel begegnen sollen. Hier soll nämlich ein bestimmtes Dialogsystem zum Einsatz kommen und wir können uns entscheiden, ob wir den Menschen vertrauen oder ob wir sie anlügen. Beides könnte natürlich schlecht für uns ausgehen.

Ähnlich schlecht, wie es bei Pinocchio in Collodis Buch der Fall war. Darin vertraute er in der Regel immer den falschen Leuten, da es ihm an Lebenserfahrung mangelte. Die Menschen, mit denen er mitging, meinten es indes meist nicht gut mit ihm. Es ist ein Element, das sich außerordentlich gut in ein Game übertragen lassen sollte und sich für ein erbarmungsloses Spiel wie „Lies of P“ überaus gut anbietet.

Ihr merkt es also schon: Pinocchio und eine düstere Atmosphäre passen hervorragend zusammen. Es ist ein Umstand, der „Lies of P“ nicht nur aus der Masse an Soulslikes herausragen lassen, sondern dem Titel auch ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal in diesem hartumkämpften Genre verleihen dürfte. Wir sind jedenfalls schon jetzt überzeugt davon, dass diese Kombination fantastisch aufgehen wird.

„Lies of P“ erscheint 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC. Ein genauer Veröffentlichungstermin ist gegenwärtig noch unbekannt.