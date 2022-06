Pinocchio-Neuverfilmung mit Tom Hanks bekommt 1. magischen Teaser-Trailer von Disney Plus

Disney bringt schon bald eine Neuverfilmung von Pinocchio zu Disney Plus. Diesmal wird die hölzerne Puppe aber nicht in Trickfilm-Form auf den Bildschirmen zu sehen sein, sondern als Realverfilmung für uns tanzen.

In der Hauptrolle des Gepetto wird sogar Tom Hanks zu sehen sein. Für alle, die schon neugierig sind, wie der Klassiker aussehen wird, gibt es einen neu veröffentlichten Teaser-Trailer zum Film.

Erster Trailer zu Pinocchio auf Disney+

Disney hat einen ersten Teaser-Trailer für die kommende Neuverfilmung von „Pinocchio“ mit Tom Hanks in der Hauptrolle veröffentlicht. Der Film soll noch dieses Jahr am 8. September direkt auf Disney Plus veröffentlicht werden.

Regie führt Robert Zemeckis, der schon durch Filme wie Zurück in die Zukunft oder Forrest Gump viel Ruhm einfahren konnte. Zemeckis und Hanks haben außerdem nicht nur in Realverfilmungen zusammengearbeitet, sondern auch schon mit Der Polarexpress bewiesen, dass sie mit CG-Verfilmungen etwas anfangen können.

Neben Hanks werden in der Realverfilmung des Klassikers auch Cynthia Erivo als Blaue Fee, Joseph Gordon-Levitt als Stimme von Jiminy Cricket, Luke Evans als Kutscher, Keegan-Michael Key als Honest John und Benjamin Evan Ainsworth in der Titelrolle zu sehen sein. Ihr könnt euch den Trailer zum Film hier ansehen.

Eine klassische Geschichte

Wie es aussieht, wurde an der Geschichte der Puppe, die zum echten Jungen werden will, nicht viel getüftelt und auch das Design des Films orientiert sich detailgetreu an dem des Klassiker-Trickfilms von 1940. Die Puppe trägt sogar seinen gelben Hut, die weißen Handschuhe und rote Hose wie im Disney-Original.

Wie zu erwarten, wünscht sich der Tischler Gepetto, dass seine Holzpuppe zum Leben erwacht. Das zum Leben erwachte Püppchen begibt sich daraufhin auf ein Abenteuer, in der Hoffnung ein „echter Junge“ zu werden und nicht nur aus animiertem Holz und Fäden zu bestehen.

Exklusiv für Disney Plus

Während sich einige Filmemacher*innen dagegen ausgesprochen haben, ihre Filme direkt auf eine Streaming-Plattform zu veröffentlichen, ohne einen vorherigen Kino-Release, scheint Regisseur Robert Zemeckis kein Problem mit solchen Plänen zu haben.

Sein Film wird, wie Disney im Dezember letzten Jahres ankündigte, direkt auf der Streaming-Plattform erscheinen. Disney fährt mit dieser Strategie bisher eine recht erfolgreiche Kombination mit der Veröffentlichung von ausgewählten Exklusivfilmen auf der Streaming-Plattform und Kinostarts.