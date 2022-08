Super Mario 64 wird zum Horrorspiel in First-Person

Super Mario 64 gilt als absoluter Meilenstein der Videospielgeschichte. Das ursprünglich 1996 erschienene Spiel übertrug das schon vorher erfolgreiche und beliebte Jump-‘n’-Run-Prinzip der Mario-Spiele in eine 3D-Umgebung und revolutionierte damit das Genre.

Heute ist der Titel vor allem in der Speedrunner-Szene beliebt, aber auch Hobby-Entwickler basteln immer wieder daran herum. Ein neues Projekt verwandelt den Klassiker jetzt in ein gruseliges Horror-Abenteuer aus der First-Person-Perspektive.

Super Mario 64: Horror im Schloss

Das Projekt trägt den Namen Another Princess is in our Castle und spielt fünf Jahre nach den Ereignissen aus „Super Mario 64“. Der weltenrettende Klempner kehrt nach dem Tod der Prinzessin in Peach’s Schloss zurück und stolpert direkt in sein nächstes Abenteuer. Einen Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier ansehen:

Die Atmosphäre wirkt dabei auf jeden Fall schon mal gut gelungen. Ziel des Spiels soll es sein, insgesamt acht Statuen zu finden, die überall im Schloss versteckt sind. Dafür müsst ihr euch langsam fortbewegen und wohl auch bestimmte Wege erst mit dem passenden Schlüssel freischalten.

Für die Spannung sorgt ein großer Geist, der das Schloss nach euch absucht. Ihr könnt euch wohl nicht wehren, sondern nur weglaufen und in Kisten oder Schränken verstecken. Das Spielprinzip erinnert dadurch ein wenig an Alien: Isolation.

Die Demo ist schon spielbar

Tatsächlich handelt es sich bei dem Projekt bisher nur um eine kurze Demo. Entwickler Claudio Mondin möchte diese aber gerne nach und nach ausbauen, und dem Spiel so noch mehr Substanz geben. Das Gameplay funktioniert aber schon gut und der typische Nervenkitzel solcher Spiele ist zu spüren. Spielszenen könnt ihr hier sehen:

Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das Spiel selbst einmal auszuprobieren, haben wir gute Neuigkeiten. Die Demo ist nämlich frei verfügbar und kann hier heruntergeladen werden.

Was haltet ihr von dem Projekt? Werdet ihr die Demo antesten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!