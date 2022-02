Cyberpunk 2077: Die neuen Apartments in der Übersicht

Cyberpunk 2077 arbeitet fleißig daran, den holprigen Start vergessen zu machen. Durch regelmäßige Updates konnten schon viele Probleme und Baustellen behoben oder zumindest entschärft werden. Seit gestern ist jetzt der große Patch 1.5 verfügbar, der neben vielen kleinen Anpassungen auch die langerwarteten Next-Gen-Upgrades bringt.

Patch 1.5 liefert aber nicht nur dringend benötigte Bugfixes, sondern fügt dem Spiel auch ganz neuen Content hinzu. Ein Feature, das sich viele Fans seit Release gewünscht haben, sind mehr Optionen bei der Wohnung von Protagonist*in V. Die Wünsche haben sich erfüllt und wir zeigen euch, welche neuen Möglichkeiten es jetzt gibt.

Cyberpunk 2077 – Speicherstand übertragen von PS4 auf PS5, Xbox One auf Xbox Series X/S: So geht’s!

Cyberpunk 2077: Alle Apartments

Bisher wart ihr in „Cyberpunk 2077“ auf die Wohnung im Megagebäude H10 angewiesen, ab jetzt könnt ihr euch vier weitere Immobilien zulegen. Das sind alle fünf Apartments:

Megagebäude H10

Corpo Plaza

Japantown

Northside

The Glen

So kommt ihr an die neuen Wohnungen

Um Zugriff auf die neuen Apartments zu bekommen, müsst ihr mindestens Akt 1 beenden. Nach der Quest „Playing for Time“ steht euch der Markt zur Verfügung. Am einfachsten könnt ihr die neuen Wohnungen dann über V’s Computer kaufen.

Alternativ findet ihr auch eine passende Nebenquest in eurem Quest-Log. Wählt einfach die gewünschte Wohnung aus und folgt den Markern durch die Welt von „Cyberpunk 2077“.

Die Preise der neuen Apartments

In V’s Standardwohnung lebt ihr quasi für lau. Die neuen Apartments kosten dagegen einige Eddies. Hier die Preise in der Übersicht:

Megagebäude H10: Kostenlos

Kostenlos Corpo Plaza: 55.000 Eddies

55.000 Eddies Japantown: 15.000 Eddies

15.000 Eddies Northside: 5.000 Eddies

5.000 Eddies The Glen: 40.000 Eddies

Es ist übrigens möglich, alle Immobilien gleichzeitig zu besitzen. Ihr müsst euch also nicht für eine davon entscheiden.

Alle Tätigkeiten

Grundsätzlich könnt ihr in all euren Wohnungen schlafen, auf euer Inventar aus Waffen zugreifen, im Internet surfen und duschen. Die Wohnungen teilen sich dabei ein Inventar, ihr müsst also nicht einmal durch die Stadt fahren, um eine bestimmte Waffe abzuholen. Die neuen Wohnungen bieten darüber hinaus neue Tätigkeiten an:

Corpo Plaza: Kaffee trinken, Platte auflegen

Kaffee trinken, Platte auflegen Japantown: Platte auflegen, Gitarre spielen, Räucherstäbchen anzünden, Zigarette rauchen, Whisky trinken

Platte auflegen, Gitarre spielen, Räucherstäbchen anzünden, Zigarette rauchen, Whisky trinken Northside: Keine besondere Nebenbeschäftigung

Keine besondere Nebenbeschäftigung The Glen: Kaffee trinken, Platte auflegen, Billardkugeln versenken

Neue Einrichtungen

Während die neuen Apartments nicht angepasst werden können, gibt es für V’s ursprüngliche Wohnung jetzt sechs verschiedene Einrichtungsoptionen. Diese könnt ihr ebenfalls an eurem Computer auswählen. Jede Anpassung kostet dabei 10.000 Eddies. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Flamingo City

Dämmerung am Coronado

Tiger und Alpenveilchen

Neonsand

Mondstille

Kalifornien hoch Zehn

Egal, wofür ihr euch entscheidet, V’s Katze Nibbles bleibt übrigens immer in eurer Start-Wohnung.

Keanu Reeves spielt keine Games – nicht einmal Cyberpunk 2077

Wie findet ihr die neuen Apartments und Optionen in „Cyberpunk 2077“? Habt ihr eure Umzugskartons schon gepackt und wo geht es zuerst hin? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!