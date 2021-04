Sony setzt künftig ganz auf große AAA-Titel für PlayStation

Dass Sony auf Exklusivtitel setzt und sich somit gegen Konkurrent Microsoft durchsetzen möchte, ist längst bekannt. Aus einem Bericht von Jason Schreier bei Bloomberg geht nun hervor, dass das Unternehmen noch einen Schritt weiter gehen und sich zukünftig ganz auf die großen AAA-Titel für die PlayStation 5 konzentrieren wird.

Kleinere Entwicklerstudios müssen dabei zurückstecken, während die großen Namen von nun an fast ausschließlich die Unterstützung bekommen. Was genau erhofft sich Sony von dieser Entscheidung?

Fokussierung auf sicheren Erfolg

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Naughty Dog bereits an einem Remake zu The Last of Us sowie einem neuen Teil der Uncharted-Reihe arbeiten soll. Gleichzeitig wurde eine geplante Fortsetzung von Days Gone abgelehnt, da Sony die Erfolgsaussichten nicht hoch genug waren. Stattdessen wollen sie auf andere Spielemarken setzen.

© Sony Interactive Entertainment

Im Fokus stehen neben Naughty Dog auch Guerilla Games und Santa Monica, von denen sich Sony weiterhin große AAA-Produktionen verspricht. Exklusivtitel wie God of War oder Horizon Zero Dawn haben dem Unternehmen nämlich zu großem Erfolg verholfen.

Auch wenn es erstmal eine große finanzielle Investition bedeutet, solche Titel zu produzieren, zahlt es sich im Endeffekt mehr aus. Kleinere Entwicklerstudios werden es also in Zukunft schwer haben, an Spielen für die PlayStation arbeiten zu können.

Keine Ressourcen für kleine Studios

Ein Beispiel dafür ist Dreams, das die Spieler*innen selbst Spiele und Welten erstellen lässt. Die Bewertungen fielen positiv aus, jedoch ließ Sony das Spiel bei der Vermarktung links liegen und brachte sich damit selbst um einen erfolgreichen Titel.

Aus ähnlichen Gründen wurden auch kürzlich zahlreiche Mitarbeiter aus dem SIE Japan Studio entlassen, da Sony sich nicht mehr auf kleine Spiele einlassen will, die nur in Japan selbst erfolgreich sind.

Dafür möchten sie neben neuen AAA-Titeln auch Remakes von Klassikern unterstützen, die wesentlich weniger finanzielle Mittel benötigen als von Grund auf neue Spiele. Der Vorteil hierbei ist außerdem die doppelte Zielgruppe, da sowohl Neueinsteiger als auch langjährige Fans an den Neuauflagen interessiert sind.