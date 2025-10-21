Sony hat nun offiziell bestätigt, welche Spiele im November 2025 aus den PlayStation-Plus-Stufen Extra und Premium entfernt werden. Auch in diesem Monat müssen sich Abonnenten von einigen beliebten Titeln verabschieden, darunter ein weiterer Teil der Battlefield-Reihe und ein Rollenspiel-Klassiker aus Japan.

Diese Spiele verschwinden im November aus PS Plus Extra und Premium

Wie bereits über den japanischen PlayStation Store bekannt wurde, entfernt Sony Mitte November erneut mehrere Spiele aus den erweiterten PS-Plus-Bibliotheken. Die Liste der Abgänge dürfte weltweit identisch sein, sobald auch die europäischen und amerikanischen Stores ihre Hinweise aktualisieren.

Folgende Spiele verlassen PS Plus Extra und Premium im November 2025:

Battlefield V

Like a Dragon: Ishin

Digimon Survive

Travis Strikes Again: No More Heroes

Synapse

Daedalus: The Awakening of Golden Jazz

Football Manager 2024 Console

Wie üblich werden die betroffenen Spiele etwa zur Monatsmitte entfernt, also kurz bevor die neuen Titel des nächsten Monats hinzugefügt werden. Wer also noch offene Trophäen hat oder bestimmte Kampagnen abschließen möchte, sollte sich beeilen: Nach Ablauf der Frist sind diese Games nur noch durch den Einzelkauf im PS Store spielbar.

Sony weist darauf hin, dass im Laufe der kommenden Wochen möglicherweise weitere Titel in die Sektion „Letzte Chance zum Spielen“ aufgenommen werden. Die Liste ist also noch nicht final.

Neue Spiele im Oktober 2025 für PS Plus Extra & Premium

Während einige Spiele den Katalog verlassen, gibt es natürlich auch Nachschub: Seit dem 21. Oktober 2025 stehen neue Titel für alle Abonnenten der höheren Stufen bereit. Besonders spannend: Das Silent Hill 2 Remake ist endlich dabei – eines der meist erwarteten Horror-Games des Jahres.

PS Plus Extra – Neuzugänge im Oktober 2025

Silent Hill 2 Remake (PS5)

Until Dawn (PS5)

As Dusk Falls (PS5, PS4)

V Rising (PS5)

Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4)

Poppy Playtime: Chapter 1 (PS5, PS4)

Wizard with a Gun (PS5, PS4)

PS Plus Premium – Neuzugang

Tekken 3

Das ursprünglich für Oktober geplante Tomb Raider: Anniversary musste kurzfristig verschoben werden und soll nun im November 2025 in den Premium-Katalog aufgenommen werden.

Ausblick: Wann folgen die nächsten PS-Plus-Updates?

Sony hält weiterhin am bekannten Veröffentlichungsrhythmus fest. Hier sind die voraussichtlichen Termine für die PS-Plus-Neuheiten im November 2025:

PS Plus Essential

Ankündigung: 29. Oktober 2025

29. Oktober 2025 Freischaltung: 4. November 2025

PS Plus Extra & Premium

Ankündigung: 12. November 2025

12. November 2025 Freischaltung: 18. November 2025

Neue Spiele werden in der Regel gegen 10:00 Uhr deutscher Zeit verfügbar, die offiziellen Ankündigungen erfolgen etwa eine Woche zuvor am Nachmittag (ca. 17:30 Uhr).

Die November-Abgänge von PS Plus Extra und Premium fallen dieses Mal zwar überschaubar aus, treffen aber einige Fanlieblinge, vor allem Battlefield V und Like a Dragon: Ishin. Dafür sorgt die aktuelle Oktober-Welle mit Silent Hill 2, Until Dawn und Tekken 3 für hochwertigen Ersatz, während Tomb Raider: Anniversary bereits als nächstes Highlight in den Startlöchern steht.

Abonnenten sollten die kommenden Wochen nutzen, um die betroffenen Titel noch einmal anzuspielen – bevor sie endgültig aus dem Katalog verschwinden.