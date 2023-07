Alle Abenteuer-Erinnerungen in Totk in der richtigen Reihenfolge, so schaltet ihr sie frei

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom werdet ihr im Verlauf eurer Reise verschiedene Erinnerungen freischalten, bei denen es sich um Zwischensequenzen handelt, die das Geheimnis rund um Prinzessin Zeldas Verschwinden erklären.

Außerdem erfahrt ihr dadurch, wie Link es schaffen kann, den Dämonenkönig zu besiegen.

Sobald ihr alle 18 Abenteuer-Erinnerungen erhalten habt, bekommt ihr beim Finale des Spiels eine zusätzliche Szene zu sehen.

Alle Erinnerungen in Totk in der richtigen Reihenfolge

Möchtet ihr also die Geschichte von Tears of the Kingdom vollständig verstehen und auch die zeitlichen Abläufe korrekt einordnen können, raten wir euch dazu, sämtliche Erinnerungen freizuschalten und diese möglichst vor dem Finale noch einmal in der richtigen Reihenfolgen anzuschauen.

In eurem Tagebuch könnt ihr euch sämtliche Erinnerungen erneut anschauen. © Nintendo/PlayCentral.de

Sämtliche freigeschalteten Erinnerungen könnt ihr jederzeit in eurem Tagebuch unter dem Punkt Abenteuer-Erinnerungen erneut anschauen.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!