The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Folgt den Hinweisen: Eine ganze Reihe an NPCs schubst euch langsam und vorsichtig in die Richtung der Region Hebra . Dort findet ihr nicht nur das Dorf der Orni , sondern zum Beispiel auch den ehemaligen Stall, in dem jetzt eine Zeitung angesiedelt ist.

Aktiviert den Schutzraum: Im Spähposten könnt ihr einen Kellerraum öffnen lassen, indem ihr mit dem Soldaten in der Mitte sprecht. In dem Schutzraum könnt ihr gratis übernachten und eine Statue der Göttin finden, um Herzcontainer und Ausdauer zu erhöhen.

Holt euch das Parasegel: Anders als in Zelda BotW solltet ihr euch zunächst an den Questmarkern orientieren und auch wirklich zum Schloss marschieren . Ansonsten bleiben euch einige Fähigkeiten und Items wie das Parasegel verborgen. Folgt einfach der Quest und aktiviert quasi im Vorbeigehen den ersten Kartografieturm.

Landet ihr endlich auf der Oberfläche von Hyrule , habt ihr immer noch keinen Gleiter. Dementsprechend solltet ihr dringend in einen See oder Teich hüpfen, um keinen Schaden zu nehmen und euch anschließend zum Spähpostern begeben .

Dann zu den Schreinen: Anschließend könnt ihr die ersten drei der vier Schreine auf den Vergessenen Himmelsinseln erledigen. Eigentlich werdet ihr von Rauru, der Umgebung und den Konstrukten gut an der Hand genommen und in die richtige Richtung geführt.

In Zelda Tears of the Kingdom habt ihr die freie Wahl, die Spielwelt zu erkunden. Das kann allerdings zu einer Art Schockstarre führen und Verwirrung erzeugen. Außerdem lauft ihr Gefahr, wichtige Fähigkeiten zu verpassen. Wir geben euch dementsprechend ein paar Tipps für den Anfang.

BELIEBTE NEWS

Zelda TotK: Wo ihr als erstes hingehen solltet

Boruto – Wo kann ich den Anime in Deutschland streamen?

Zelda Tears of the Kingdom: Liste mit allen Rezepten im Spiel

Alle Krog-Samen auf Vergessene Himmelsinsel in Zelda: Tears of the Kingdom – Liste

Winterkleidung gegen Kälte in Zelda: Tears of the Kingdom finden

Wie gelange ich in das Dorf der Orni in Zelda: Tears of the Kingdom?

MontanaBlack will vor Gericht gegen Rundfunklizenz klagen

Fast & Furious 10: Dieses Mal begrüßen wir Jason Momoa als Neuzugang (Filmkritik)

Zeitumkehr freischalten: Was kann die Zeit-Manipulation? Zelda Tears of the Kingdom

Deckensprung: Was kann der Megasprung in Zelda Tears of the Kingdom?